Innlent

Fyrrum bæjar­stjóri og banka­stjóri leiða stjórn Land­spítalans

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Formaður nýrrar stjórnar er Regína Ásvaldsdóttir og varaformaður Birna Einarsdóttir.
Formaður nýrrar stjórnar er Regína Ásvaldsdóttir og varaformaður Birna Einarsdóttir. Samsett

Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur skipað stjórn Landspítala til næstu tveggja ára. Formaður nýrrar stjórnar er Regína Ásvaldsdóttir, varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Varaformaður verður Birna Einarsdóttir, áður bankastjóri Íslandsbanka árin 2008 til 2023.

Regína er reynslumikil innan opinberrar stjórsýslu. Hún hefur gegnt bæjarstjórastöðum í Mosfellsbæ og á Akranesi og var þar á undan forstöðumaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Regína skipaði sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í nýlegum borgarstjórnarkosningum. 

Aðrir stjórnarmenn eru Thor Aspelund, doktor í líftölfræði, Guðjón Hauksson, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri og Anna Sigríður Íslind, prófessor í tölvunarfræði og sérfræðingur í hönnun, þróun og notkun stafrænna heilbrigðistæknilausna og gervigreindar í heilbrigðisþjónustu,

Varamenn í stjórn eru Óskar Reykdalsson, fyrrum forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor emerita, sem meðal annars sérhæfði sig rannsóknum í stefnumótum á sviði heilbrigðismála og innleiðingu hennar. 

Ráðherra skipar einnig tvo áheyrnarfulltrúa starfsmanna spítalans. Þeir eru Signý Sveinsdóttir hjúkrunarfræðingur og Theodór Skúli Sigurðsson svæfingalæknir.

Stjórn ber ábyrgð á fjárhagsáætlunum og langtímastefnumótun

Í tilkynningu ráðuneytisins segir að stjórn Landspítala skuli í samráði við forstjóra marka stofnuninni langtímastefnu í samræmi við stefnumörkun ráðherra og lögbundið hlutverk stofnunarinnar. Þá sé hlutverk hennar einnig að yfirfara árlega starfsáætlun og ársáætlun samkvæmt lögum um opinber fjármál, leggja sjálfstætt mat á áætlanirnar og markmið og mælikvarða sem þar eru sett fram og gera ráðherra grein fyrir mati sínu.

„Þetta er öflugur hópur fólks sem saman býr yfir víðtækri þekkingu, menntun og reynslu á breiðu sviði í samræmi við lagaákvæðið um stjórn Landspítala. Þar er kveðið á um að í stjórninni sitji einstaklingar með þekkingu á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta og á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. 

Hér fást einnig mikilvægar tengingar við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, öldrunarþjónustuna og við Sjúkrahúsið á Akureyri en mér finnst afar mikilvægt að efla tengsl og samstarf þess við Landspítala. Ég vænti mikils af nýrri stjórn og óska henni velfarnaðar“ er haft eftir heilbrigðisráðherra í fréttatilkynningunni.

Landspítalinn Heilbrigðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið