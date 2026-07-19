Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir jákvætt að unnið sé að því að vinna upp samkeppnishæfni sem hafi tapast undanfarin ár. Aftur á móti séu ýmis atriði sem séu óásættanleg og að núverandi ríkisstjórn haldi uppi mýtum um greinina frekar en staðreyndum. Sem dæmi sé því haldið fram að hún sé best geymd á lágframleiðni- og láglaunaskalanum þegar hún sé í raun meðallaunagrein í hagkerfinu.
Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, var einn viðmælenda í Sprengisandi í dag, sunnudaginn 19. júlí. Þar hóf hann mál sitt á því að telja upp þá hluti sem hafa farið vel síðan núverandi ríkisstjórn tók við en augljóst þykir að það hafi andað köldu milli samtakanna og stjórnarinnar frá því að hún tók við.
„Við höfum átt mjög gott og uppbyggilegt samtal við stjórnvöld að mörgu leyti,“ segir hann og bætir við að upplifun hans sé að hlustað sé á fólk í greininni varðandi margt. Eitt nýjasta dæmið sé að aukið fjármagn hafi verið veitt í neytendamarkaðssetningu í ferðaþjónustu.
„Við höfum ítrekað bent á að það sé besta leiðin til þess að skapa verðmæti og auka verðmæti, fá þá markhópa ferðamanna til landsins sem við viljum, stýra því sjálf hvaða hópar koma hingað og hvaða verðmæti þeir skilja eftir og svo framvegis,“ segir hann og ítrekar að það sé besta leiðin til þess að vinna gegn „þeirri töpuðu samkeppnishæfni sem við höfum horft upp á síðustu ár.“
Þá segir hann þó ekki vera hægt að neita því að á heildina litið hafi hann og fleiri haft ýmislegt við það að athuga hvernig stjórnvöld tali um greinina.
„Hjá ýmsum stjórnmálamönnum hefur ekki verið farið eftir staðreyndum heldur einhvers konar tilfinningum eða jafnvel bábiljum og mýtum um þessa grein. Sumar teknar bara erlendis frá um að þetta sé allt saman sko láglaunagrein eða láglaunastörf,“ segir Jóhann.
Það eigi ekki við nægileg rök að styðjast enda sé staðreyndin sú að ferðaþjónustugreinin sé meðallaunagrein í hagkerfinu þegar það sé tekið fyrir í heild sinni. Framsetningin sé hreint út sagt lygileg.
„Þetta er ekki rétt og það er kannski það fyrsta sem við höfum beðið um, að það sé talað um þessa atvinnugrein á grundvelli staðreynda en ekki einhverra stjórnmálalegra útúrsnúninga,“ segir hann jafnframt.
Framleiðni greinarinnar hafi aukist umfram aðrar atvinnugreinar á síðustu árum og þannig séu hlutirnir að vissu leyti að ganga ágætlega í þá átt sem stjórnvöld vilji að atvinnugreinar gangi.
„En þá segi ég: Er þá ekki skynsamlegt að bíða aðeins með að leysa skammtímavanda ríkisfjármálanna með því að segja bara: „Heyrðu, við ætlum að fá þetta marga milljarða í viðbót frá ferðaþjónustu án þess að það sé búið að ákveða sérstaklega svona hvort að það sé skynsamlegt,“ segir Jóhann en hann ítrekar að meta þurfi áhrif sem síendurteknar skattabreytingar og skattahækkanir sem settar séu á ferðaþjónustu hafi.
„Við þurfum svona í febrúar, mars, inn að vori, að fara í „Ég sagði þér“-frakkann sem hangir á snaga aftan við hurðina hjá mér á skrifstofunni, fara niður á þing og segja: „Heyrðu, sjáið þið, þið fenguð ekki peningana inn sem þið vilduð fá úr þessari skattahækkun vegna þess að þegar þið hækkið skatta þá hefur það áhrif á hegðun kúnnanna okkar, sem eru ferðamennirnir.“
Þetta sé ekki eins og að hækka skatta á framleiðslufyrirtæki sem framleiði og selji „dauða hluti“. Ferðamenn hafi úr fjölda áfangastaða að velja og hafi val um það hvort þeir vilji verja sínu fé hér á Íslandi eða til dæmis í Noregi.
Hlustaðu á Jóhann ræða frekar um ósætti fólks í greininni vegna innleiðingar nýju skattanna í spilaranum hér fyrir neðan.