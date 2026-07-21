Skipið Bandero, sem er í eigu Paul Watson-samtakanna, stefnir í átt að Íslandi á ný. Skipið er statt „djúpt“ suðaustur af landinu en Landhelgisgæslan áætlar komu þess í íslenska efnahagslögsögu klukkan ellefu í kvöld.
Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar, staðfesti í samtali við blaðamann Vísis að Bandero stefni nú í átt að Íslandi en sigli frá Írlandi.
Skipið sé nú staðsett „djúpt suðaustur af landinu“ en ekki sé hægt að áætla nákvæmlega hvert það stefni. Í morgun hafi Gæslan áætlað að Bandero yrði komið innan íslenskrar efnahagslögsögu klukkan ellefu í kvöld.
Landhelgisgæslan hafi ekki verið í samskiptum við neinn um borð en fylgist grannt með ferðum og stefnu skipsins í gegnum fjareftirlitsbúnað. Frekari viðbúnaður Gæslunnar fari eftir því hvað skipið komi nálægt landinu en skipið sé „í raun alveg frjálst að sigla og síðast gerði hann ekkert annað en að sigla“ í efnahagslögsögunni. Sennilega muni Gæslan þó sinna eftirliti með skipinu með þyrlum eða flugvélum á næstu dögum
Samtök Paul Watsons hefur verið á höttunum eftir hvalveiðiskipum Hvals hf. en sigldi af Íslandsmiðum fyrr í júlímánuði vegna heilsufarslegs neyðartilfellis. Hópur fólks var um borð í skipinu Bandero til að fylgja eftir Aðgerð 86 sem Paul Watson-samtökin skipulögðu.
Markmið þeirra er að stöðva hvalveiðar á Íslandi með einum eða öðrum hætti og hafa samtökin hafa ítrekað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kenndur við annan leiðangur árið 1986 þar sem tveimur skipum Hvals var sökkt.
Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, fylgdi Bandero um tíma með sérsveitarmenn um borð til að tryggja öryggi sjófarenda.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Paul Watson býður nú peningaverðlaun, tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur, fyrir hvern þann sem vísað getur á staðsetningu hvalveiðiskipa Hvals ehf.
Bandero hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvals þrátt fyrir yfirlýsingar um að skip Paul Watson-samtakanna stefni nú hraðbyri í átt að hvalamiðum. Mast hefur nú að minnsta kosti þrjú atvik til rannsóknar þar sem grunur leikur á um að ekki hafi verið staðið með réttum hætti að veiðum.