Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. júlí 2026 12:15 Frá hátíðinni ein með öllu. Mynd/Ásgrímur Örn Hallgrímsson Lögreglan á Akureyri býst við að töluverður fjöldi fólks muni leggja leið sína norður um verslunarmannahelgina. Undirbúningur, sem meðal annars felst í auknu myndavélaeftirliti, er þegar hafinn. Fjallað var um það á Vísi í síðustu viku að það líti út fyrir að færri leggi leið sína til Vestmannaeyja um verslunarmannahelgina. Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Norðurlandi eystra, segir að búist sé við fleiri gestum á bæjarhátíðina Ein með öllu á Akureyri en alla jafna. „Við gerum það. Það er svo sama sem að við erum að verða þess kynja um að það sé straumurinn sem liggur norður. Þar af leiðandi erum við að taka mið af því í okkar plönum, sérstaklega varðandi mannskap og gæslustörfin,“ segir Hjalti. Vona að fólk vilji skemmta sér fallega Undirbúningur er þegar hafinn. „Við erum fyrst og fremst að funda mjög stíft og náið með hátíðarhöldura þannig að við séum sem best í synci. Við erum í góðu samstarfi við þá sem koma að gæslustörfum og varðandi leyfamálin, varðandi dyraverði og utanumhald um hátíðina sjálfa og þá viðburði sem þar eru.“ Einnig hugar lögreglan að auknu myndavélaeftirliti á hátíðarsvæðinu á Akureyrarvelli. Hann segist almennt bjartsýnn fyrir helginni. „Við verðum bara að vona að hingað komi fólk til þess að skemmta sér fallega og fari varlega,“ segir Hjalti. Verslunarmannahelgin Akureyri Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Sjá meira