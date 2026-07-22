Innlent

Undir­búa sig fyrir tölu­vert fleiri gesti á Einni með öllu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Frá hátíðinni ein með öllu.
Frá hátíðinni ein með öllu. Mynd/Ásgrímur Örn Hallgrímsson

Lögreglan á Akureyri býst við að töluverður fjöldi fólks muni leggja leið sína norður um verslunarmannahelgina. Undirbúningur, sem meðal annars felst í auknu myndavélaeftirliti, er þegar hafinn.

Fjallað var um það á Vísi í síðustu viku að það líti út fyrir að færri leggi leið sína til Vestmannaeyja um verslunarmannahelgina. Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Norðurlandi eystra, segir að búist sé við fleiri gestum á bæjarhátíðina Ein með öllu á Akureyri en alla jafna.

„Við gerum það. Það er svo sama sem að við erum að verða þess kynja um að það sé straumurinn sem liggur norður. Þar af leiðandi erum við að taka mið af því í okkar plönum, sérstaklega varðandi mannskap og gæslustörfin,“ segir Hjalti. 

Vona að fólk vilji skemmta sér fallega

Undirbúningur er þegar hafinn.

„Við erum fyrst og fremst að funda mjög stíft og náið með hátíðarhöldura þannig að við séum sem best í synci. Við erum í góðu samstarfi við þá sem koma að gæslustörfum og varðandi leyfamálin, varðandi dyraverði og utanumhald um hátíðina sjálfa og þá viðburði sem þar eru.“

Einnig hugar lögreglan að auknu myndavélaeftirliti á hátíðarsvæðinu á Akureyrarvelli. Hann segist almennt bjartsýnn fyrir helginni.

„Við verðum bara að vona að hingað komi fólk til þess að skemmta sér fallega og fari varlega,“ segir Hjalti.

Verslunarmannahelgin Akureyri

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