Innlent

Maður sem féll í Ölfus­á fundinn

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ölfusá er ein straumþyngsta á landsins.
Ölfusá er ein straumþyngsta á landsins. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Suðurlandi fékk um kl. 19 í dag tilkynningu um mann sem fallið hafði í Ölfusá.

Þyrla Landhelgisgæslunnar, lögregla, sjúkralið og björgunarsveitir voru öll kölluð út á hæsta forgangsstigi.

Það var síðan laust fyrir klukkan tíu í kvöld sem Lögreglan á Suðurlandi sendi frá sér tilkynningu um að maðurinn hefði fundist neðar í ánni og verið bjargað á land. 

Hann var í kjölfarið fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann til nánari aðhlynningar.

Ekki verða veittar nánari upplýsingar um líðan mannsins að svo stöddu. 

Fréttin var uppfærð klukkan 21:53 eftir að Lögreglan á Suðurlandi gaf út nýja tilkynningu. 

Landhelgisgæslan Lögreglumál Björgunarsveitir

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