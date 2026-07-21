Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. júlí 2026 12:03 Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann. Vísir Þrátt fyrir yfirlýsingar um að regnbogafáninn verði aftur málaður á tröppurnar við Grafarvogskirkju, eftir að málað var yfir hann og öll málning svo hreinsuð af tröppunum, er ekkert fast í hendi. Prófílmynd Grafarvogskirkju var uppfærð í síðustu viku og sýnir nú regnbogalitaðar tröppurnar, sem sumir virðast hafa skilið sem svo að búið væri að mála þær aftur. Þær eru hins vegar ennþá steinsteypugráar. Fréttastofa ræddi við Örnu Ýrr Sigurðardóttur sóknarprest nú fyrir stundu og spurði hvort ekki stæði enn til að mála tröppurnar aftur í regnbogalitunum. Arna sagði málið verða rætt á sóknarefndarfundi í dag. Það virðist þannig ekki alveg víst að tröppurnar verði málaðar á ný. „Það var stefnan og er,“ svaraði Arna. „En það eru alls konar sjónarmið sem þarf að ræða.“ Spurð að því hvaða sjónarmið það væru sem kæmu til álita nefndi Arna slysahættu. „Þetta er sleipt,“ sagði hún. Þess ber að geta að áður hafði verið gefið út á Facebook-síðu kirkjunnar að regnboginn myndi sannarlega rata aftur á tröppurnar. „Við erum stolt af Pride fánanum í tröppunum okkar og munum á næstu dögum vinda okkur í að mála hann aftur á tröppurnar og þiggjum sannarlega hjálp frá ykkur við það,“ sagði í Facebook-færslu. Þjóðkirkjan Íslenski fáninn Hinsegin Reykjavík Mest lesið Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Innlent Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Fleiri fréttir Fyrrum bankastjóri og frambjóðandi Samfylkingar leiða stjórn Landspítalans Samskiptum á einkamál.is lauk með 108 milljóna tapi Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Sjá meira