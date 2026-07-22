Páll Einarsson jarðfræðingur biðlar til þeirra sem hafa með skiltið við Bjargtanga að gera að það verði lagfært áður en útlendingar furða sig á landafræðikunnáttu Íslendinga. Sá sem setti skiltið upp segir að þetta sé gamall barnaskólalærdómur sem hafi verið innprentaður í barnsminnið.
„Sé ekki betur en að búið sé að endurnýja skiltið við Bjargtanga, þar sem því er haldið fram að þetta sé vestasti staður í Evrópu. Vissulega er þetta vestasti staður á Íslandi, en alls ekki í Evrópu,“ segir Páll á Facebook-síðu sinni og fær mikil viðbrögð.
Páll bendir á að Asoreyjar séu í Evrópu og þar búi fjöldi Evrópubúa talsvert vestar en þetta er. Og nú þegar almyrkvinn er á næsta leiti, en þann 12. ágúst verða þau undur og stórmerki, er þetta illt afspurnar.
„Nú stefnir fjöldi útlendinga á þennan stað á næstu vikum. Ég skora á viðeigandi fólk að leiðrétta þetta skilti áður en við verðum að athlægi fyrir skort á landafræðikunnáttu. Asoreyjar eru í Evrópu, jafnmikið og Ísland.“
Vísir lagði í heilmikla rannsóknarvinnu og hafði fyrst samband við Sigríði Ó. Kristjánsdóttur, framkvæmdastjóra Vestfjarðarstofu, sem sagði hana ekkert hafa með þetta skilti að gera. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, var næst og hún sagði að þetta væri flókið mál. Hún vissi allt um það eftir að hugmyndir komu upp í bæjarráði að friðlýsa Látrabjarg; eigendurnir væru fjölmargir. Það var ekki fyrr en Vísir hringdi í Jón „múrara“ Pétursson sem málin fóru að skýrast.
„Ég gerði þetta skilti,“ sagði Jón.
Nú?
„Já, og það sem meira er, það eru margir sem hafa skammað mig fyrir þetta. En ég held mig við það sem gömlu karlarnir sögðu mér, þeir Ásgeir Erlendsson á Látrum og Þórður Björnsson. Þeir héldu því alltaf fram að Asoreyjar væru ekkert á Evrópuflekanum,“ segir Jón.
Og hann bætir því við að þegar hann var krakki í barnaskóla á Patreksfirði hafi þetta verið innprentað í barnsminnið, að Bjargtangi væri vestasti oddi Evrópu.
„Þetta stóð í kennslubókum og ég stóð alltaf í þeirri meiningu. Svo kom upp þessi béfaði blettur á Asoreyjum. Ég hef það fyrir satt að Vestfirðingum sé alltaf illa við hann því hann breytti heimsmyndinni.“
Hér bar því vel í veiði. Jón segir að sér sé ekkert alltof vel við túristana og ágang þeirra en hann hafi nú samt gert þetta fyrir þá, að setja upp þetta skilti.
„Ég setti upp lítið skilti fyrir nokkrum árum og það voru bara einhverjar GPS-tölur á því. Því var stolið. Þetta nýja fór upp í fyrravor og stóð allt síðasta sumar og það sem af er þessu. Mér fannst gráupplagt að fólk gæti staðið í holunni. Þetta var nú bara í einhverju bríaríi.“
Jón segir að menn hafi verið að bauna á hann í þessu með Asoreyjar, en það sé þá ekki mikið alvarlegra en sú þvæla sem alls konar ferðamenn fylla ferðamenn með. Sú vitleysa sé með miklum ósköpum.
„Við tökum egg hérna úr bjarginu og þá hafa ferðamenn verið að sniglast í kringum okkur. Og ég er viss um að íslensk leikskólabörn vita meira en þeir. Það voru alls konar spurningar, hvort við værum að gefa fuglunum, hvort við værum að telja eggin og svo þegar við sögðum þeim að við borðuðum eggin kom harðort kvörtunarbréf til Umhverfisstofnunar, að það væru menn sem væru að borða eggin úr björgunum.“
Jón segir þó að hann sé að velta því fyrir sér að breyta skiltinu, að setja Norður-Evrópu inn og það væri þá rétt. Vestasti tangi Norður-Evrópu. En hann er ekkert að flýta sér við það.