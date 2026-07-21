Flugmennirnir sviptir flugréttindum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 21. júlí 2026 14:30 Lágflugið bar nafn með rentu. Aðsend Tveir flugmenn voru sviptir flugréttindum tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö, fyrir að hafa flogið flugvél Icelandair í lágflugi yfir Vestmannaeyjar þann ellefta apríl. Þórhildur Elín Elínardóttir samskiptastjóri hjá Samgöngustofu segir að búið sé að tilkynna þeim ákvörðunina. RÚV greindi fyrst frá. Flugstjóri vélarinnar var að fljúga sitt síðasta flug með Icelandair þegar ákveðið var að fljúga kveðjulágflug yfir heimabyggðina í Eyjum. Flugmaðurinn sem flaug með honum var sviptur leyfi í ár og hefur ekki fengið að fljúga á meðan rannsókn málsins stendur samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins. Þórhildur segir flugmennina hafa kost á að kæra ákvörðun Samgöngustofu til ráðuneytisins en ekki er ljóst hvort það hafi verið gert. Rannsókn Samgöngustofu er nú lokið en ekki hefur verið tekin ákvörðun gagnvart félaginu Icelandair. Uppfært 15:07: Áður kom fram að þeir hefðu verið sviptir flugleyfum. Rétt er að þeir voru sviptir flugréttindum. Þá er rannsókn Samgöngustofu lokið gagnvart flugmönnunum. Lágflug Icelandair yfir Vestmannaeyjum Icelandair Samgöngumál Tengdar fréttir CNN og ABC fjalla um Eyjaflugið Lágflug farþegaþotu Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ síðastliðinn laugardag heldur áfram að vekja heimsathygli en bandarísku sjónvarpsstöðvarnar CNN og ABC hafa nú báðar fjallað um flugið. 15. apríl 2026 22:41 „Við lítum þetta mál mjög alvarlegum augum“ Forstjóri Icelandair segir að verklag og reglugerðir verði áréttaðar við starfsfólk flugfélagsins eftir að reyndur flugstjóri ákvað án samráðs við flugfélagið að fljúga í lágflugi yfir Vestmannaeyjum á laugardaginn. Málið er á borði lögreglu. 13. apríl 2026 16:08 Aðstoðarflugmaðurinn gæti talist samábyrgur Samgöngustofa hefur hafið rannsókn á lágflugi farþegaþotu Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ á laugardag. Ráðamenn Icelandair líta atvikið mjög alvarlegum augum. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum gerir hins vegar lítið úr því og fullyrt er að farþegar um borð hafi fagnað stórkostlegri upplifun. 13. apríl 2026 14:24 Flugstjórinn þögull sem gröfin Ólafur Bragason flugstjóri, sem lauk ferli sínum sem flugstjóri hjá Icelandair með lágflugi yfir Vestmannaeyjum á laugardaginn, ætlar ekkert að tjá sig um flugið að svo stöddu. Málið er litið alvarlegum augum hjá Icelandair sem hefur tilkynnt málið til lögreglu. 13. apríl 2026 11:40 Mest lesið Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Innlent Flugmennirnir sviptir flugréttindum Innlent Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Innlent Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent Fleiri fréttir Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sjá meira