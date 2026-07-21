Innlent

Flug­mennirnir sviptir flugréttindum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lágflugið bar nafn með rentu.
Lágflugið bar nafn með rentu. Aðsend

Tveir flugmenn voru sviptir flugréttindum tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö, fyrir að hafa flogið flugvél Icelandair í lágflugi yfir Vestmannaeyjar þann ellefta apríl.

Þórhildur Elín Elínardóttir samskiptastjóri hjá Samgöngustofu segir að búið sé að tilkynna þeim ákvörðunina. RÚV greindi fyrst frá.

Flugstjóri vélarinnar var að fljúga sitt síðasta flug með Icelandair þegar ákveðið var að fljúga kveðjulágflug yfir heimabyggðina í Eyjum. Flugmaðurinn sem flaug með honum var sviptur leyfi í ár og hefur ekki fengið að fljúga á meðan rannsókn málsins stendur samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins.

Þórhildur segir flugmennina hafa kost á að kæra ákvörðun Samgöngustofu til ráðuneytisins en ekki er ljóst hvort það hafi verið gert. Rannsókn Samgöngustofu er nú lokið en ekki hefur verið tekin ákvörðun gagnvart félaginu Icelandair.

Uppfært 15:07: Áður kom fram að þeir hefðu verið sviptir flugleyfum. Rétt er að þeir voru sviptir flugréttindum. Þá er rannsókn Samgöngustofu lokið gagnvart flugmönnunum.

Lágflug Icelandair yfir Vestmannaeyjum Icelandair Samgöngumál

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CNN og ABC fjalla um Eyjaflugið

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