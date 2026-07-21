Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 21. júlí 2026 11:45 Skúli Tómas er hjartalæknir og á eitt stærsta málverkasafn landsins. Vísir Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í morgun frá máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Héraðsdómur telur Skúla þegar hafa verið refsað vegna málsins þegar landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021. Skúli Tómas segir í færslu á Facebook að það sé mikill léttir að ákærunni hafi verið vísað frá. Hann slær þó þann varnagla að ekki liggi fyrir hvort ákæruvaldið kæri niðurstöðuna til Landsréttar. Hann treystir því þó að hvernig sem fari verði niðurstaðan honum í hag. „Kæru vinir. Í morgun var ákæru á hendur mér vísað frá dómi. Niðurstaða dagsins er mikill léttir. Hvert sem framhald málsins verður treysti ég því að niðurstaðan verði mér í hag og kvíði henni alls ekki. Við erum með sannleikann að vopni og hann mun á endanum sigra eins og ég hef ávallt haldið fram en mátt segja frá vegna þagnarskyldu,“ segir í færslunni. Skúli Tómas hefur sætt rannsókn lögreglu frá árinu 2021 þegar fyrst var greint frá því að hann væri grunaður um röð alvarlegra mistaka sem hefði leitt til andláts sjúklings. Málið átti eftir að vinda upp á sig og fjölgaði í hópi aðstandenda fólks sem taldi lækninn hafa valdið ótímabærum dauðsföllum á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Fór svo að Embætti landlæknis svipti hann leyfi til lækninga. Skúli Tómas hefur alltaf haldið fram sakleysi sínu. Hann fékk lækningaleyfi sitt á nýjan leik árið 2024. Í mars síðastliðnum var greint frá því að fimm mál á hendur honum hefðu verið felld niður en hann ákærður í einu máli. Skúli Tómas sagðist eiga erfitt með að skilja þá ákvörðun. „Málið snýst um flókin læknisfræðileg atriði. Það er eðlilega erfitt fyrir ákæruvaldið að átta sig vel á slíku. Núna verður þó loksins hægt að fara yfir þetta heildstætt og meta þetta eina mál sem eftir er af þeim staðreyndum sem liggja fyrir. Þær hafa því miður ekki fengið að koma fram enn þá þar sem við erum bundin trúnaði,“ segir Skúli Tómas í færslu sem hann birti á Facebook-síðu sinni í lok mars. Við þingfestingu málsins fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur fór Almar Möller, verjandi Skúla, fram á frávísun málsins. Eva Hauksdóttir, lögmaður og dóttir Dönu Jóhannsdóttur, sjúklingsins sem lést í umönnun Skúla Tómasar og hann var ákærður fyrir að bana, fór hörðum höndum um Skúla Tómas. Vísaði hún til ellefu andláta á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem komið hefðu til kasta lögreglu. Af þeim fóru sex í formlega rannsókn og rannsókn var felld niður í fimm þeirra. Almar verjandi Skúla útskýrir fyrir blaðamanni Vísis að niðurstaða héraðsdóms í morgun um frávísun hafi grundvallast á því að bannað sé að refsa mönnum eða láta þá gangast undir tvöfalda málsmeðferð út af sama atvikinu. Þannig hafi landlæknir á sínum tíma tekið ákvörðun um að svipta Skúla Tómas lækningaleyfi og því sé ekki hægt að refsa honum aftur fyrir sama brot. 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