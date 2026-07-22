Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 22. júlí 2026 11:43 Tíkin var hin gæfasta þegar hún fannst en ekki verður sama sagt um kindina sem fannst á næstu grösum. Sigríður Jónsdóttir Íbúi á Laugarvatni brýnir fyrir eigendum hunda að tilkynna þá þegar þeir týnast í sveit sem borg. Þeir beri ábyrgð á að koma dýrum sínum ekki í aðstæður eins og sköpuðust á Lyngdalsheiði. Að minnsta kosti ein kind er illa særð og óttast að fleiri hafi orðið illa úti. Sigríður Jónsdóttir hafði hendur í hári husky-tíkurinnar í gærmorgun sem hafði sloppið frá umráðamanni sínum í sumarbústað í landi Miðfells á Lyngdalsheiði í Bláskógabyggð sólarhring fyrr. Rétt er að vara við myndum sem fylgja fréttinni hér að neðan. „Sem þýðir að hún hefur haft góðan tíma til að fara inn á Lyngdalsheiði, að Kaldárhöfða og Miðfellshraunið. Hundur getur farið yfir stórt svæði á skömmum tíma, sér í lagi þegar hann þekkir ekki svæðið, er einn og ráfar um,“ segir Sigríður í færslu á Facebook. Hún óttaðist hið versta því á þessum tíma árs er margt sauðfé á sumarbeit. Þekkjandi til hundategundarinnar hafi hún vitað að það gæti endað með ósköpum, sem og varð raunin. „Við Mjóanesafleggjarann fann ég kind sem hafði verið bitin illa og lömbin hvergi sjáanleg.“ Höfðu ekki auglýst tíkina týnda Sigríður komst að því í samtali við umráðamann tíkurinnar sem var með hana í pössun að hún hefði verið laus í á annan sólarhring. Umráðamaðurinn hafði sjálfur leitað að tíkinni en ekki auglýst eftir henni fyrr en sólarhring eftir að hún sást síðast. „Sem þýðir að hún hefur haft góðan tíma til að fara inn á Lyngdalsheiði, að Kaldárhöfða og Miðfellshraunið.“ Hundurinn var hinn gæfasti þegar hann fannst í gærmorgun.Sigríður Jónsdóttir Sigríður og félagar hennar hafa drónað svæðið og höfðu í gærkvöldi séð sex til sjö kindur án lamba. „Mikið rask var í (gærmorgun) á kindum á heiðinni og þær ferðuðust í hópum og hratt yfir. Einhvers staðar eru lömbin, hrædd, særð eða dauð,“ segir Sigríður. Hún nefnir að tvö lömb séu ófundin á móti kindinni sem fannst illa særð. Mikill liðsstyrkur hafi verið að fá fulltrúa Björgunarsveitarinnar Ingunnar með öflugan dróna. Veðrið hafi þó gert drónaleit erfiða og geri enn í dag enda veðrið hundleiðinlegt. Leitir að sumri Næstu dagar fari í að leita á svæðinu og hún hvetur sveitunga til að slást í hópinn. Kindin var mjög illa farin.Sigríður Jónsdóttir „Ef þið verðið vör við stök lömb eða særð dýr frá ca. Laugarvatni að Gjábakka megið þið endilega hafa samband við mig, Auði á Hömrum eða Gunnu á Bjarnastöðum. Fé frá okkar bæjum er á þessu svæði að mestu leyti og því mikilvægt fyrir okkur að vita að dýrin okkar séu í lagi. Eins ef þið eða einhverjir tengdir ykkur eruð á fjórhjólum á heiðinni, hjólandi eða ríðandi, má endilega hafa augun opin og ef finnast dauð eða særð dýr, taka mynd af þeim og númerum í eyrum og láta vita.“ Leitin í gær stóð yfir í hálfan sólarhring og segir Sigríður skrýtið að vera í slíkri leit í júlí. „Íslenskar og bjartar sumarnætur hefðu verið vel þegnar núna en ekki rigning og þoka yfir öllu, en það er eins og það er.“ Eigendur beri ábyrgð Hún segir mikilvægt að hundaeigendur muni að þó að hundar séu frábærir heimilishundar og ljúfar skepnur þá þýði það ekki að þeir geti verið lausir í sveit í kringum önnur dýr. Óttast er að fleiri kindur hafi orðið fyrir barðinu á tíkinni. „Og það má og á að biðja um aðstoð ef dýrin sem við berum ábyrgð á týnast,“ segir Sigríður. Hér sé mikilvægast að draga lærdóm um fram allt annað. Hundur hafi ekki rökhugsun heldur fylgi nefi sinu og eðli. „Tíkin var ósköp ljúf, kát og góð, en hún er líka búin að vera ein ráfandi á ókunnugu svæði í marga klukkutíma, og þá tekur eðlið og forvitnin yfir. Þessi tegund, sem og aðrar tegundir með ríkt veiðieðli, er mikilvægt að ná fljótt og vel ef þær týnast og því nauðsynlegt að auglýsa strax og óska eftir aðstoð. Þetta er á ábyrgð okkar sem eigenda og umsjónaraðila, að dýrin geti ekki komið sér í svona aðstæður. Við berum ábyrgðina.“ Málið hafi verið tilkynnt til lögreglu og því verði fylgt eftir. Á vef Dýrfinnu má finna leiðbeiningar um hvernig eigi að bregðast við ef að hundur týnist. 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