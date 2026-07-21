Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu

Mikil tíðindi eru í nýrri könnun Maskínu um fylgi stjórnmálaflokkanna. Greint verður frá niðurstöðunum í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.
Ástarsvik hafa verið sérstaklega algeng hér á landi síðustu vikur samkvæmt upplýsingum frá bönkunum. Teymisstjóri hjá Bjarkarhlíð segir allt of fáa þolendur leita sér hjálpar. Afleiðingarnar geti verið skelfilegar; sumir hafi tapað aleigunni og aðrir skuldsett sig um margar milljónir króna. Tómas Arnar fjallar um málið.
Sviðsstjóri hjá Minjastofnun biður Reykjavíkurborg um að flýta sér hægt áður en áhorfendastúkan í Laugardalslaug verður rifin. Hann segir stúkuna hafa mikið varðveislugildi í menningarsögu Íslands.
Þrjú spænsk herskip eru komin til Íslands vegna verkefnis Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Skipunum er meðal annars ætlað að fylgjast með sæstrengjum, orkuinnviðum og mikilvægum siglingaleiðum. Yfirmaður verkefnisins, sem hóf feril sinn á tímum kalda stríðsins, segir heiminn aftur orðinn flóknari en treystir NATO til að aðlagast breyttum aðstæðum eins og áður.
Í íþróttum verður sagt frá draumabyrjun Elínar Klöru Þorkelsdóttur á atvinnumannaferlinum og áframhaldandi Evrópuvegferð Víkinga.