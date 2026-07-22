Innlent

Bandero innan lög­sögunnar á ný

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rodney Coronado fer fyrir aðgerð Bandero.
Rodney Coronado fer fyrir aðgerð Bandero. Samsett

Bandero, skip í eigu Paul Watson-samtakanna, er aftur innan íslenskrar efnahagslögsögu eftir að hafa snúið til Írlands vegna veikinda skipverja. 

Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu. 

Sjá nánar: Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný

Landhelgisgæslan fylgist nú með ferðum skipsins líkt og öðrum skipum sem er siglt innan hafsvæðis Íslands. Bandero gefur upp staðsetningu sína.

Skipverjar eru um borð til að taka þátt í Aðgerð 86 sem hefur það að markmiði að stöðva alfarið hvalveiðar Hvals hf. Nafn aðgerðarinnar er vísun í árið 1986 þegar tveimur íslenskum hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn.

Bandero var fyrst siglt inn í íslenska efnahagslögsögu í lok júní með það í huga að nálgast hvalveiðiskip Hvals. Landhelgisgæslan elti lengi vel skipið á Þór, varðskipi gæslunnar. Skipverjarnir sögðust stefna á að sökkva skipunum og væru tilbúnir að fórna handtöku til þess að stöðva hvalveiðar.

Þann 10. júlí var skipinu siglt til Írlands vegna veikinda um borð en hafa nú snúið aftur.

Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalveiðar

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