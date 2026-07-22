Bandero innan lögsögunnar á ný Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. júlí 2026 10:03 Rodney Coronado fer fyrir aðgerð Bandero. Samsett Bandero, skip í eigu Paul Watson-samtakanna, er aftur innan íslenskrar efnahagslögsögu eftir að hafa snúið til Írlands vegna veikinda skipverja. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu. Sjá nánar: Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Landhelgisgæslan fylgist nú með ferðum skipsins líkt og öðrum skipum sem er siglt innan hafsvæðis Íslands. Bandero gefur upp staðsetningu sína. Skipverjar eru um borð til að taka þátt í Aðgerð 86 sem hefur það að markmiði að stöðva alfarið hvalveiðar Hvals hf. Nafn aðgerðarinnar er vísun í árið 1986 þegar tveimur íslenskum hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Bandero var fyrst siglt inn í íslenska efnahagslögsögu í lok júní með það í huga að nálgast hvalveiðiskip Hvals. Landhelgisgæslan elti lengi vel skipið á Þór, varðskipi gæslunnar. Skipverjarnir sögðust stefna á að sökkva skipunum og væru tilbúnir að fórna handtöku til þess að stöðva hvalveiðar. Þann 10. júlí var skipinu siglt til Írlands vegna veikinda um borð en hafa nú snúið aftur. Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalveiðar Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Erlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Fleiri fréttir Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur í fyrsta sinn frá kosningum Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Sjá meira