Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Jón Þór Stefánsson skrifar 22. júlí 2026 12:08 Héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði í máli Skúla Tómasar í gær. Í ákvörðun Landlæknis um að svipta Skúla Tómas Gunnlaugsson starfsleyfi vegna alvarlegs brots í starfi fólst refsing að mati Héraðsdóms Reykjaness. Ekki má refsa mönnum tvisvar fyrir sama brot, og því var manndrápsákæru á hendur Skúla Tómasi vísað frá dómi. Greint var frá niðurstöðu héraðsdóms um frávísunina í gær, en úrskurður málsins hefur nú verið birtur á vef dómstólanna. Málið varðar atvik sem áttu sér stað þann frá ágústmánuði 2019 til októbermánaðar sama árs. Skúli var ákærður fyrir að setja sjúkling sinn, Dönu Jóhannsdóttur, í lífslokameðferð þrátt fyrir að hún væri ekki með lífsógnandi sjúkdóm. Hann hafi gefið henni slævandi lyf og hafi sú meðferð leitt til þess að Dana lést þann 19. október 2019. Í janúar 2021 var Skúli Tómas sviptur starfsleyfi sem læknir að undangenginni rannsókn embættis Landlæknis á starfsháttum hans, sem varðaði meðal annars umrætt andlát. Skúli Tómas þótti hafa brotið „alvarlega gegn starfsskyldum sínum sem læknir, sýnt alvarlegt hirðuleysi og skort á faglegri hæfni sem ógnað hafi öryggi sjúklinga og haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér.“ Hann var svo ákærður fyrir manndráp fyrr á þessu ári. Það mál var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness, sem kvað upp umræddan úrskurð í gær. Skúli Tómas krafðist þess að málinu yrði vísað frá, með vísan til mannréttindasáttmála Evrópu, vegna rétts fólks til að vera ekki saksótt eða refsað tvívegis fyrir sama brot. Mannréttindadómstóll Evrópu hafi túlkað umrætt ákvæði sáttmálans með þeim hætti að málsmeðferð fyrir stjórnvöldum og ákvörðun viðurlaga á stjórnsýslustigi geti talist sem refsing. Til þess þarf endanleg ákvörðun um viðurlög að liggja fyrir. Málið varðaði því hvort að starfsleyfissviptingin gæti talist sem refsing. Í dómnum segir að slík ákvörðun Landlæknis gerði það almennt ekki, heldur væri fyrst og fremst að ræða úrræði í þágu almannahagsmuna. Það er, að koma í veg fyrir að „heilbrigðisstarfsmaður hafi starfsleyfi ef hann er talinn ófær um að gegna starfi sínu svo forsvaranlegt sé.“ Þó var það mat dómsins að í ákveðnum tilfellum gæti ákvörðun landlæknis talist sem refsing. Það væri þegar heilbrigðisstarfsmaður væri sviptur leyfinu vegna alvarlegs brots á starfsskyldum sem gæti jafnframt falið í sér refsiverða háttsemi. Það hafi beinlínis verið ástæðan í máli Skúla Tómasar. Því komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að honum hafði þegar verið refsað í málinu. Túlkaði héraðsdómur ákvörðun Landlæknis sem sakfellingu í málinu. Og að sú ákvörðun hafi verið endanleg. Þar að auki væri um refsingu í sama máli að ræða. Því hefði endurtekin málsmeðferð brotið gegn réttindum Skúla Tómasar. Þess vegna var málinu vísað frá dómi. Þá þarf ríkissjóður að greiða Almari Möller, lögmanni Skúla Tómasar, um 11,5 milljónir króna í málsvarnarlaun. Læknamistök á HSS Dómsmál Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Sjá meira