Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Jakob Bjarnar skrifar 22. júlí 2026 12:14 Vallarstjórar á suðvesturhorni hljóta að horfa til fordæmis vallarstjóra í Mofellssveitinni sem hafa gripið til þess að loka Bakkakotsvelli, þar er allt á floti. Golfklúbbur Mosfellsbæjar Grjótharðir golfarar á suðvesturhorninu láta úrhellisrigningu í júlí ekki trufla sig en stundum er nóg nóg. Golfklúbbur Mosfellsbæjar hefur lokað Bakkakotsvelli sem er orðinn vatnssósa. „Það heldur áfram að rigna og staðan er því miður ekki nægilega góð uppi í Bakkakoti þar sem völlurinn er orðinn vatnsósa og erfitt að komast um hann. Gerum við þetta til þess að hlífa vellinum og koma í veg fyrir skemmdir,” segir í tilkynningu sem vallarvörður hefur sent frá sér. Sannast sagna hefur ekki viðrað vel fyrir golfara það sem af er júlímánuði. Bakkakotsvelli verður lokað í dag og hefur þeim kylfingum sem áttu bókaðan rástíma þar verið sendur póstur þar að lútandi. Ekki er vitað hvernig ástand annarra valla er en ekki er ósennilegt að gripið verði til sömu ráða á fleiri bæjum. „Veðurspáin fram undan er hagstæð og sól í kortunum. Vonandi verður þetta bara í dag,“ segir í tilkynningunni en þó sagt að mögulega geti votviðrið staðið fram eftir degi og á morgun. Veður Mosfellsbær Golf Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Sjá meira