Innlent

Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni

Jakob Bjarnar skrifar
Vallarstjórar á suðvesturhorni hljóta að horfa til fordæmis vallarstjóra í Mofellssveitinni sem hafa gripið til þess að loka Bakkakotsvelli, þar er allt á floti.
Vallarstjórar á suðvesturhorni hljóta að horfa til fordæmis vallarstjóra í Mofellssveitinni sem hafa gripið til þess að loka Bakkakotsvelli, þar er allt á floti. Golfklúbbur Mosfellsbæjar

Grjótharðir golfarar á suðvesturhorninu láta úrhellisrigningu í júlí ekki trufla sig en stundum er nóg nóg. Golfklúbbur Mosfellsbæjar hefur lokað Bakkakotsvelli sem er orðinn vatnssósa.

„Það heldur áfram að rigna og staðan er því miður ekki nægilega góð uppi í Bakkakoti þar sem völlurinn er orðinn vatnsósa og erfitt að komast um hann. Gerum við þetta til þess að hlífa vellinum og koma í veg fyrir skemmdir,” segir í tilkynningu sem vallarvörður hefur sent frá sér.

Sannast sagna hefur ekki viðrað vel fyrir golfara það sem af er júlímánuði. Bakkakotsvelli verður lokað í dag og hefur þeim kylfingum sem áttu bókaðan rástíma þar verið sendur póstur þar að lútandi. Ekki er vitað hvernig ástand annarra valla er en ekki er ósennilegt að gripið verði til sömu ráða á fleiri bæjum.

„Veðurspáin fram undan er hagstæð og sól í kortunum. Vonandi verður þetta bara í dag,“ segir í tilkynningunni en þó sagt að mögulega geti votviðrið staðið fram eftir degi og á morgun.

Veður Mosfellsbær Golf

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