Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 21. júlí 2026 11:41 Sakleysislegu daðri og samskiptum inn á einkamál.is lauk á því að maður á áttræðisaldri missti aleigu sína til svikara og með útkalli sérsveitar á heimili hans. Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um svikamál og sérstaklega svokölluð ástarsvik sem hafa verið algeng undanfarið. Þá segjum við frá lokum rannsóknar í Vestmannaeyjum á atviki sem upp kom á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum. Einnig verður rætt við forstjóra Emblu Medical sem var að skila góðu ársuppgjöri, meðal annars vegna endurgreiðslum frá bandarískum yfirvöldum vegna tollastríðsins. Í sportinu verður farið yfir úrslitin í Bestu deildinni frá því í gær hitað upp fyrir Evrópuleik Víkings. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 21. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fleiri fréttir Sóknarnefnd ræður úrslitum um örlög regnbogafánans Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Sjá meira