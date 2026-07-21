Innlent

Ástarsvik sí­fellt al­gengari og rann­sókn lokið í Eyjum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Sakleysislegu daðri og samskiptum inn á einkamál.is lauk á því að maður á áttræðisaldri missti aleigu sína til svikara og með útkalli sérsveitar á heimili hans.

Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um svikamál og sérstaklega svokölluð ástarsvik sem hafa verið algeng undanfarið. 

Þá segjum við frá lokum rannsóknar í Vestmannaeyjum á atviki sem upp kom á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum. 

Einnig verður rætt við forstjóra Emblu Medical sem var að skila góðu ársuppgjöri, meðal annars vegna endurgreiðslum frá bandarískum yfirvöldum vegna tollastríðsins.

Í sportinu verður farið yfir úrslitin í Bestu deildinni frá því í gær hitað upp fyrir Evrópuleik Víkings.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 21. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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