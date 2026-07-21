Landris og kvikusöfnun við Svartsengi mælast áfram hæg en stöðug. Líklegasta sviðsmyndin er enn sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sundhnjúksgígaröðinasem gæti leitt til eldgoss en jarðskjálftavirkni á svæðinu mælist áfram lítil.
Þetta segir í tilkynningu á vef Veðurstofunnar um stöðuna á Reykjanesskaga. Nýjustu líkanreikningar gefi til kynna að undir Svartsengi hafi safnast fyrir rúmar 28 milljónir rúmmetra af kviku frá upphafi síðasta goss, þann 16. júlí á síðasta ári.
„Á meðan kvika heldur áfram að safnast fyrir og þrýstingur í kerfinu eykst er líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina, sem gæti leitt til eldgoss,“ segir á vef Veðurstofunnar. Líkt og áður þurfi að gera ráð fyrir stuttum fyrirvara en hann sé á bilinu 20 mínútur upp í rúmar fjórar klukkustundir.
Jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og í grennd við Grindavík sé áfram lítil og hættumat haldist óbreytt og gildi til 30. september næstkomandi.