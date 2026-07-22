Innlent

Opna senn fyrir at­kvæða­greiðslu utan kjör­fundar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fólki stendur til boða að greiða atkvæði á skrifstofu embættis Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu.
Fólki stendur til boða að greiða atkvæði á skrifstofu embættis Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar um aðildarviðræður við Evrópusambandið hefst þann 27. júlí.

Þeir sem hyggjast greiða atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu geta gert það á skrifstofu embættis Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu við Hlíðarsmára 1 í Kópavogi.

Hægt verður að greiða atkvæði frá 27. júlí til 31. júlí á milli 10 og 16 en lokað verður um verslunarmannahelgina frá 1. til 3. ágúst. Í kjölfar verslunarmannahelgarinnar verður opið 4. ágúst til 23. ágúst klukkan 10 til 18 og sá tími lengdur til 21 dagana 24. ágúst til 28. ágúst.

Einnig er hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á kjördag á milli tíu og fimm en sú opnun er hugsuð fyrir þá kjósendur sem ekki geta sótt kjörfund.

Í tilkynningu frá sýslumanni er bent á að Strætó númer 21 og 24 stoppa við Hlíðarsmára 1. Kjósendur eru minntir á að hafa persónuskilríki meðferðis.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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