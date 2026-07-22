Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. júlí 2026 10:18 Fólki stendur til boða að greiða atkvæði á skrifstofu embættis Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar um aðildarviðræður við Evrópusambandið hefst þann 27. júlí. Þeir sem hyggjast greiða atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu geta gert það á skrifstofu embættis Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu við Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Hægt verður að greiða atkvæði frá 27. júlí til 31. júlí á milli 10 og 16 en lokað verður um verslunarmannahelgina frá 1. til 3. ágúst. Í kjölfar verslunarmannahelgarinnar verður opið 4. ágúst til 23. ágúst klukkan 10 til 18 og sá tími lengdur til 21 dagana 24. ágúst til 28. ágúst. Einnig er hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á kjördag á milli tíu og fimm en sú opnun er hugsuð fyrir þá kjósendur sem ekki geta sótt kjörfund. Í tilkynningu frá sýslumanni er bent á að Strætó númer 21 og 24 stoppa við Hlíðarsmára 1. Kjósendur eru minntir á að hafa persónuskilríki meðferðis. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum Sjá meira