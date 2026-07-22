Bandaríkjastjórn mun greina frá því í dag að hún hafi komist að samkomulagi við stjórnvöld í Sádi Arabíu um samvinnu á sviði kjarnorkumála. Það er sagt geta leitt til úranauðgunar í Sádi Arabíu.
New York Times greinir frá.
Samkvæmt miðlinum verður samkomulagið undirritað í dag og þingið upplýst í framhaldinu. Búast má við andstöðu meðal þingmanna beggja flokka, auk þess sem stjórnvöld í Ísrael hafa áður lýst sig andsnúin úranauðgun Sáda.
Óttast er að hún myndi að lokum leiða til þess að ríkið eignaðist kjarnavopn.
Krónprinsinn Mohammed bin Salman hefur sagt að Sádar muni sannarlega smíða kjarnavopn ef Íranir gera það á undan.
Samkomulag af þessu tagi var einnig til skoðunar í stjórnartíð Joe Biden en þá var það hugsað sem hluti af stærri samningi sem fæli meðal annars í sér viðurkenningu Sáda á Ísrael.
Athygli hefur vakið að samkomulagið felur ekki í sér skuldbindingu af hálfu stjórnvalda í Sádi Arabíu um eftirlit af hálfu Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni, jafnvel þótt Sádar eigi aðild að henni.
Embættismenn segja samkomulagið milljarða virði fyrir kjarnorkuiðnaðinn í Bandaríkjunum, þá ekki síst fyrirtækið Westinghouse, sem hannar marga af þeim kjarnakljúfum sem seldir eru til erlendra ríkja.