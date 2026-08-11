Pep Guardiola var svo nálægt því að verða nýr landsliðsþjálfari Ítalíu að hann byrjaði að krota niður möguleg byrjunarlið á blað í viðræðum um starfið, að sögn Paolo Maldini sem hefur nú tjáð sig um viðræður sínar og spænska þjálfarans.
Maldini var í stuttan tíma falið að aðstoða við endurmótun ítalskrar knattspyrnu eftir að hafa verið ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá ítalska knattspyrnusambandinu (FIGC) í júlí. Maldini sagði upp ásamt ráðgjafanum Leonardo eftir aðeins sextán daga vegna óróa í kringum leitina að nýjum landsliðsþjálfara.
Á þessum stutta tíma átti Maldini í alvarlegum viðræðum við nokkur af stærstu nöfnunum í þjálfun, þar á meðal Guardiola og Carlo Ancelotti. Maldini sagðist hafa ferðast til Barcelona til að hitta Guardiola og eytt heilum degi í að ræða sýn sína á Ítalíu.
„Hann er sá þjálfari sem kann besta að kalla fram tæknilegan og sóknarsinnaðan leik. Í gegnum vini hafði hann lýst yfir áhuga á að þjálfa landslið. Við heimsóttum hann í Barcelona, borðuðum saman hádegismat og ræddum saman heilan dag,“ sagði Maldini í viðtali við Corriere Della Sera.
„Hann var mjög spenntur og var mjög nálægt því að samþykkja að taka við. Hann byrjaði meira að segja að skrifa niður byrjunarlið á blað,“ sagði Maldini.
Maldini vísaði einnig á bug fréttum um að Guardiola hefði krafist tuttugu milljóna evra í árslaun fyrir starfið og fullyrti að fjármál hefðu ekki komið í veg fyrir samkomulag.
„Alls ekki. Peningar voru aldrei vandamál. Pep sagði okkur skýrt: ‚Gefið mér eina evru minna en síðasti þjálfari fékk, og ég er sáttur,“ sagði Maldini.
Þess í stað sagði Maldini að Guardiola hefði ákveðið að hann þyrfti á hvíld að halda eftir að hafa stýrt Manchester City í áratug.
„Vegna þreytu,“ sagði Maldini þegar hann var spurður hvers vegna Guardiola hafnaði Ítalíu að lokum. „Guardiola er að koma úr tíu erfiðum árum í ensku úrvalsdeildinni. Hann fór í bakaðgerð. Hann vill hvíla sig en þetta voru mjög alvarlegar viðræður. Við skoðuðum leikmannahópana, allt frá U-17 og upp úr,“ sagði Maldini.
Roberto Mancini var að lokum ráðinn þjálfari Ítalíu í annað sinn á meðan Claudio Ranieri tók við af Maldini sem yfirmaður knattspyrnumála.