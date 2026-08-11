Fótbolti

Segir að Guardiola hafi verið „mjög ná­lægt“ því að taka við Ítalíu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola er hættur með Manchester City en vill taka sér gott frí áður en hann tekir við öðru fótboltaliði.
Pep Guardiola er hættur með Manchester City en vill taka sér gott frí áður en hann tekir við öðru fótboltaliði. Getty/Alex Livesey

Pep Guardiola var svo nálægt því að verða nýr landsliðsþjálfari Ítalíu að hann byrjaði að krota niður möguleg byrjunarlið á blað í viðræðum um starfið, að sögn Paolo Maldini sem hefur nú tjáð sig um viðræður sínar og spænska þjálfarans.

Maldini var í stuttan tíma falið að aðstoða við endurmótun ítalskrar knattspyrnu eftir að hafa verið ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá ítalska knattspyrnusambandinu (FIGC) í júlí. Maldini sagði upp ásamt ráðgjafanum Leonardo eftir aðeins sextán daga vegna óróa í kringum leitina að nýjum landsliðsþjálfara.

Á þessum stutta tíma átti Maldini í alvarlegum viðræðum við nokkur af stærstu nöfnunum í þjálfun, þar á meðal Guardiola og Carlo Ancelotti. Maldini sagðist hafa ferðast til Barcelona til að hitta Guardiola og eytt heilum degi í að ræða sýn sína á Ítalíu.

„Hann er sá þjálfari sem kann besta að kalla fram tæknilegan og sóknarsinnaðan leik. Í gegnum vini hafði hann lýst yfir áhuga á að þjálfa landslið. Við heimsóttum hann í Barcelona, borðuðum saman hádegismat og ræddum saman heilan dag,“ sagði Maldini í viðtali við Corriere Della Sera.

„Hann var mjög spenntur og var mjög nálægt því að samþykkja að taka við. Hann byrjaði meira að segja að skrifa niður byrjunarlið á blað,“ sagði Maldini.

Maldini vísaði einnig á bug fréttum um að Guardiola hefði krafist tuttugu milljóna evra í árslaun fyrir starfið og fullyrti að fjármál hefðu ekki komið í veg fyrir samkomulag.

„Alls ekki. Peningar voru aldrei vandamál. Pep sagði okkur skýrt: ‚Gefið mér eina evru minna en síðasti þjálfari fékk, og ég er sáttur,“ sagði Maldini.

Þess í stað sagði Maldini að Guardiola hefði ákveðið að hann þyrfti á hvíld að halda eftir að hafa stýrt Manchester City í áratug.

„Vegna þreytu,“ sagði Maldini þegar hann var spurður hvers vegna Guardiola hafnaði Ítalíu að lokum. „Guardiola er að koma úr tíu erfiðum árum í ensku úrvalsdeildinni. Hann fór í bakaðgerð. Hann vill hvíla sig en þetta voru mjög alvarlegar viðræður. Við skoðuðum leikmannahópana, allt frá U-17 og upp úr,“ sagði Maldini.

Roberto Mancini var að lokum ráðinn þjálfari Ítalíu í annað sinn á meðan Claudio Ranieri tók við af Maldini sem yfirmaður knattspyrnumála.

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