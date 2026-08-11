Fótbolti

Olli á­rekstri í miðjum fót­bolta­leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bolti varð valdur að árekstri eftir að honum var sparkað í burtu í miðjum fótboltaleik í Úrúgvæ.
Bolti varð valdur að árekstri eftir að honum var sparkað í burtu í miðjum fótboltaleik í Úrúgvæ. Getty/Bradley Kanaris/Maxim Konankov

Knattspyrna er spiluð á mörgum og misjöfnum leikvöngum í heiminum og í Úrúgvæ skapaði staðsetning fótboltavallar heilmikil vandræði.

Myndband sem hefur farið á flug á samfélagsmiðlum var tekið upp á fótboltaleik í Úrúgvæ.

Þetta var hörkuleikur í úrúgvæsku B-deildinni og þegar annað liðið gerði sig líklegt til að bruna upp völlinn í lofandi og líklegri skyndisókn þá kom varnarmaður hins liðsins til bjargar.

Hann komst þá inn í sendingu og hreinsaði boltann út af vellinum. Hann gerði þó gott betur en það því þetta var föst og löng spyrna hjá honum. Það þýddi bara eitt.

Boltinn endaði úti á hraðbraut við hlið leikvangsins og olli bókstaflega árekstri. Myndbandið sýnir þegar boltinn skoppar alla leið út á veginn og fyrir bílana. Einn þeirra hemlar í stað þess að keyra á boltann og bílarnir á eftir skella aftan á hver öðrum.

Það er ekki vitað annað en að ökumenn og farþegar hafi sloppið við alvarleg meiðsli en talsverðar skemmdir urðu á bílunum. Myndbandið má sjá hér fyrir neðan.

Fótbolti Úrúgvæ

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