Dönsku meistararnir í AGF komust ekki í umspil Meistaradeildarinnar í fótbolta í ár en þetta varð ljóst eftir ljótt tap í Aserbaísjan í kvöld.
AGF vann fyrri leikinn 2-1 á heimavelli sínum í síðustu viku en tapaði 4-0 á móti Sabah FK í kvöld. Aserarnir unnu því 5-2 samanlagt.
Báðir íslensku leikmenn liðsins, Mikael Neville Anderson og Tómas Kristjánsson, byrjuðu á bekknum í kvöld.
Mikael kom inn á sem varamaður á 65. mínútu þegar Sabah FK var komið í 1-0 en staðan var jöfn samanlagt. Tómas fékk ekki að spila.
Leikmenn Sabah komust í 2-0 tveimur mínútum síðar og bættu svo við þriðja marki sínu á 79. mínútu. Fjórða markið kom undir lokin og úrslitin löngu ráðin.
AGF fer nú í umspil Evrópudeildarinnar þar sem liðið mætir sigurvegaranum úr einvígi Benfica og Heart of Midlothian en það er nánast öruggt að það verði portúgalska félagið eftir 6-1 sigur í fyrri leiknum.