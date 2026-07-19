Erlent

Búið að ráða niður­lögum eldsins

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ekkert slökkvistarf fór fram í nótt.
Ekkert slökkvistarf fór fram í nótt. EPA

Búið er að ráða niðurlögum eldsins í útjaðri Drammen og ekkert slökkvistarf fór fram í nótt. Eldsupptök eru enn ókunn.

Norska ríkisútvarpið greinir frá því að slökkviliðsmenn séu enn á vakt og hafi verið það í nótt til að koma í veg fyrir það að eldurinn blossi upp að nýju. Í morgun var unnið að því að slökkva í glæðum í fjallshlíðinni fyrir ofan byggðina.

Að sögn Jan Rundtom aðgerðastjóra hefur svalt veður og væta komið sér vel við slökkvistarfið. Slökkvilið hafi nú stjórn á stöðunni en að glæður logi enn víða og reykur liðist enn úr kjarrinu.

„En fréttirnar sem ég fæ frá slökkviliðinu á staðnum er sú að það telur sig vera komið með svo góð tök á eldinum að það er farið að hefja svokallaða eftirslökkvun,“ hefur NRK eftir Jan.

Eldsupptök eru enn ókunn. Slökkviliðið í Drammen veit hvar eldurinn hófst en lítið annað er vitað. Yfir hundrað heimili eru talin gjörónýt eftir brunann og rúmlega fjögur hundruð manns var gert að rýma. Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín.

Noregur

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