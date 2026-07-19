Búið að ráða niðurlögum eldsins Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 19. júlí 2026 08:50 Ekkert slökkvistarf fór fram í nótt. EPA Búið er að ráða niðurlögum eldsins í útjaðri Drammen og ekkert slökkvistarf fór fram í nótt. Eldsupptök eru enn ókunn. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að slökkviliðsmenn séu enn á vakt og hafi verið það í nótt til að koma í veg fyrir það að eldurinn blossi upp að nýju. Í morgun var unnið að því að slökkva í glæðum í fjallshlíðinni fyrir ofan byggðina. Að sögn Jan Rundtom aðgerðastjóra hefur svalt veður og væta komið sér vel við slökkvistarfið. Slökkvilið hafi nú stjórn á stöðunni en að glæður logi enn víða og reykur liðist enn úr kjarrinu. „En fréttirnar sem ég fæ frá slökkviliðinu á staðnum er sú að það telur sig vera komið með svo góð tök á eldinum að það er farið að hefja svokallaða eftirslökkvun,“ hefur NRK eftir Jan. Eldsupptök eru enn ókunn. Slökkviliðið í Drammen veit hvar eldurinn hófst en lítið annað er vitað. Yfir hundrað heimili eru talin gjörónýt eftir brunann og rúmlega fjögur hundruð manns var gert að rýma. Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín. Noregur Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Forseti Ungverjalands segir af sér Erlent Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Erlent Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Innlent Lögregla klippti á plöturnar Innlent Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Erlent Fleiri fréttir Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Sjá meira