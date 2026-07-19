Erlent

Úr­skurðaður í fjögurra vikna gæslu­varð­hald og ákærulið breytt

Freyja Þórisdóttir skrifar
Fólk á svæðinu í grennd við Nørresundby var hvatt til að leita skjóls á föstudag þegar skotárásin.
Fólk á svæðinu í grennd við Nørresundby var hvatt til að leita skjóls á föstudag þegar skotárásin. Getty

Fjörutíu og átta ára maður var ákærður fyrir manndráp og tilraun til manndáps í Danmörku í gær en hann hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og ákærunni hefur verið breytt að hluta. Hann hefur sagst ekki muna hvað átti sér stað á föstudag.

Kemur þetta fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins en seinni lið ákærunnar, tilraun til manndráps, hefur nú verið breytt í ákæru um grófa líkamsárás. Málið er  tengslum við skotárás í bænum Nørresundby norðan við Álaborg um hádegisbil á föstudag.

Þrír urðu fyrir skoti í árásinni og lést sextíu og tveggja ára óbreyttur borgari. Hinn ákærði hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í fjórar vikur til að byrja með – til 14. ágúst en hann hefur játað fyrir að hafa orðið manninum að bana.

Áður var maðurinn ákærður fyrir tilraun til manndráps á lögreglumanni sem hann skaut í fótinn. Þar játaði hann að hafa staðið að verki en sagði ásetninginn ekki hafa verið að drepa lögreglumanninn.

Hann hefur sagst ekki muna hvað gerðist á föstudaginn en kinkaði þó kolli játandi við spurningunni um hvort hann hefði verið á heimilisfanginu þar sem skotbardaginn átti sér stað.

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