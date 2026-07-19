Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald og ákærulið breytt Freyja Þórisdóttir skrifar 19. júlí 2026 09:36 Fólk á svæðinu í grennd við Nørresundby var hvatt til að leita skjóls á föstudag þegar skotárásin. Getty Fjörutíu og átta ára maður var ákærður fyrir manndráp og tilraun til manndáps í Danmörku í gær en hann hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og ákærunni hefur verið breytt að hluta. Hann hefur sagst ekki muna hvað átti sér stað á föstudag. Kemur þetta fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins en seinni lið ákærunnar, tilraun til manndráps, hefur nú verið breytt í ákæru um grófa líkamsárás. Málið er tengslum við skotárás í bænum Nørresundby norðan við Álaborg um hádegisbil á föstudag. Þrír urðu fyrir skoti í árásinni og lést sextíu og tveggja ára óbreyttur borgari. Hinn ákærði hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í fjórar vikur til að byrja með – til 14. ágúst en hann hefur játað fyrir að hafa orðið manninum að bana. Áður var maðurinn ákærður fyrir tilraun til manndráps á lögreglumanni sem hann skaut í fótinn. Þar játaði hann að hafa staðið að verki en sagði ásetninginn ekki hafa verið að drepa lögreglumanninn. Hann hefur sagst ekki muna hvað gerðist á föstudaginn en kinkaði þó kolli játandi við spurningunni um hvort hann hefði verið á heimilisfanginu þar sem skotbardaginn átti sér stað. Dómsmál Erlend sakamál Danmörk Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Forseti Ungverjalands segir af sér Erlent Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Erlent Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Innlent Lögregla klippti á plöturnar Innlent Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Erlent Fleiri fréttir Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Sjá meira