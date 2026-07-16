Fótbolti

Arnar tekur undir gagn­rýni á Tuchel: „Allt annað en það sem hann talaði um í að­draganda mótsins“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Arnar Gunnlaugsson átti erfitt með að horfa á síðasta hálftímann hjá Englendingum í gær.
Arnar Gunnlaugsson átti erfitt með að horfa á síðasta hálftímann hjá Englendingum í gær. vísir / GETTY

„Það var bara erfitt að horfa á þetta,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands og sparkspekingur, um endalok Englands á HM. Hann tekur undir gagnrýni á kollega sinn Tomas Tuchel en segir þjálfara þurfa að taka ákvarðanir fljótt og það geti leitt til mistaka.

England féll úr leik á HM í gærkvöldi eftir 2-1 tap gegn Argentínu. Englendingar náðu forystunni á 55. mínútu en ákváðu þá að falla til baka og byrja að verjast með alla leikmenn á eigin vallarhelmingi. Argentínumenn fengu að halda boltanum, gengu á lagið og tókst að snúa leiknum sér í vil.

Tomas Tuchel landsliðsþjálfari hefur verið harðlega gagnrýndur í bresku pressunni fyrir ákvarðanir sínar eftir að England náði forystunni. Í stað þess að halda áfram að sækja á Argentínumenn skipti Tuchel þremur varnarmönnum inn á: Ezri Konsa, Dan Burn og Nico O‘Reilly.

„Það er auðvelt að sitja í sófanum með nammiskálina, eins og ég gerði í gær, og gagnrýna allt en þetta gerist svo fljótt. Þú ert tilfinningalega tengdur leiknum og stundum tekurðu bara vitlausar ákvarðanir. Tilgangurinn með þessu var að verjast en flestir sem sáu leikinn fannst þetta gerast of snemma…

Þetta var allt annað en það sem hann talaði um í aðdraganda mótsins. Þetta var hálfgert hik og hræðsla. Ég held að fólk sé fyrst og fremst ósátt við það í Englandi. Og ég þekki alveg mína menn þar, þeir eru byrjaðir að hakka hann í sig,“ sagði Arnar Gunnlaugsson í Bítinu á Bylgjunni.

Arnar er líka þeirrar skoðunar að England sé fánaberi fótboltans á alþjóðavísu og eigi að þora að spila fótbolta, frekar en að falla til baka og verjast.

„Mér finnst bara að þegar þú ert svona stórþjóð, þá á bara eiginlega að vera í reglum að þú megir ekki gera þetta. Þú berð bara svo mikla ábyrgð á leiknum sjálfum. Þetta má ekki alltaf bara snúast um að vinna hvernig sem er. Þú berð ákveðna ábyrgð sem toppþjóð, hversu barnalega sem það kann að hljóma,“ sagði Arnar.

„Það sló mig bara hversu mikið var talað um í aðdraganda mótsins að liðið ætti að spila á ákveðinn hátt, svo kemur bara stærsti leikur mótsins og þá sjáum við eitthvað allt annað,“ bætti Arnar við.

HM 2026 í fótbolta

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