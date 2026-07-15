Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. júlí 2026 12:30 Folarin Balogun á ferðinni í leiknum við Belgíu sem enginn bjóst við að hann myndi spila. getty/Dale MacMillan Folarin Balogun, einn umtalaðasti maður heimsmeistaramótsins í fótbolta, segir að allt fjaðrafokið í kringum leikbann hans sem var aflétt hafi haft truflandi áhrif á undirbúning bandaríska landsliðsins fyrir leikinn gegn Belgíu í sextán liða úrslitum. Balogun var rekinn af velli í 4-1 sigri Bandaríkjanna á Bosníu í 32-liða úrslitum HM. Öllum að óvörum var bann hans gert skilorðsbundið og hann gat því spilað næsta leik bandaríska liðsins, gegn Belgíu. Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst hafa hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, vegna rauða spjaldsins og beitt sér fyrir því að banninu yrði aflétt. Infantino þvertók fyrir að inngrip Trumps hefði haft einhver áhrif á ákvörðun óháðrar aganefndar FIFA. Samkvæmt The Times kom þó aðeins formaður nefndarinnar, Mohamed Al Kamali, að ákvörðuninni, þrátt fyrir að átján manns sitji í nefndinni. Í viðtali við CBS kvaðst Balogun hafa verið ánægður með að geta spilað leikinn gegn Belgíu. Hann viðurkenndi þó að málið hefði haft áhrif á bandaríska liðið í aðdraganda leiksins mikilvæga. Bandaríkin töpuðu honum, 4-1. „Þegar ég fór að hugsa málið vissi ég að þetta yrði umdeilt og skynjaði smá taugatitring hjá samherjum mínum því þetta var svo einstakt. En þegar nær dró leiknum reyndi ég bara að einbeita mér eins vel og ég gat. En það var erfitt, þú veist, mikið utanaðkomandi áreiti sem er erfitt að forðast,“ sagði Balogun. „Þetta var staða sem var óheppileg en það veitti mér sjálfstraust. En eins og þú sagðir var þetta ruglingslegt því liðið var að æfa án þess að ég væri í því. Ég var nánast í aukahlutverki að reyna að halda baráttuandanum uppi. Svo held ég að það hafi verið degi eða tveimur fyrir leik að mér var sagt að ég væri kominn aftur í liðið. Við komumst að því í liðsrútunni.“ Balogun vill þó ekki skrifa tapið og vonbrigðaframmistöðuna gegn Belgum á allt havaríið vegna bannsins sem var aflétt. „Við erum allir atvinnumenn þannig að ég held að það hafi ekki verið of erfitt að aðskilja þetta þegar við komumst yfir fyrstu tilkynninguna að ég yrði aftur í liðinu,“ sagði Balogun og ítrekaði að Bandaríkjamenn hafi verið fullir einbeitingar fyrir leikinn gegn Belgum sem reyndust of sterkur andstæðingur. Balogun var markahæsti leikmaður Bandaríkjanna á HM með þrjú mörk. Hann hefur alls skorað tólf mörk fyrir bandaríska landsliðið, í 31 leik. HM 2026 í fótbolta FIFA Donald Trump Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Fleiri fréttir Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ „Minn stærsti draumur“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Virkar eins og forfallakennari Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Sjá meira