Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Andri Broddason skrifar 15. júlí 2026 10:00 Marc Cucurella hefur staðið sig frábærlega fyrir spænska landsliðið á HM og er í miklu uppáhaldi hjá liðsfélögum. Daniela Porcelli/Getty Images Marc Cucurella spilaði frábærlega í undanúrslitaleik milli Spánar og Frakklands þar sem Spánn bar sigur úr bítum 2-0. Hann stóð sig frábærlega í vörn Spánar og á stóran þátt í að stjörnuleikmenn á borð við Ousmane Dembele sáust varla í leiknum. Spánn er komið í úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir sigur á Frakklandi í undanúrslitum. Þetta er í annað skiptið sem Spánn kemst í úrslitaleikinn en Spánn varð heimsmeistari árið 2010. Marc Cucurella spilaði frábærlega fyrir Spán í gærkvöldi og hefur gert það allt mótið. Marc Cucurella fæddist í Katalóníu og ólst upp hjá yngri liðum Espanyol. Eftir að honum gekk vel þar fór hann til Barcelona og spilaði fyrir B-lið þeirra. Hann fékk þó ekki tækifæri til að spila fyrir aðalliðið og endaði á að fara til Getafe í spænsku úrvalsdeildinni. Þar spilaði hann vel og endaði á að vera keyptur til Brighton í ensku úrvalsdeildinni. Þegar hann var kominn þangað vakti hann athygli hjá ýmsum stórum félögum og eftir aðeins eitt tímabil hjá Brighton var hann keyptur yfir til stórliðs Chelsea. Til að byrja með var hann gagnrýndur þar vegna þess að liðið borgaði 60 milljónir evra fyrir hann og stuðningsmönnum Chelsea fannst leikmaðurinn ekki réttlæta verðmiðann. Það átti eftir að breytast því með árunum átti hann eftir að sanna sig fyrir félaginu og hefur verið einn besti leikmaður liðsins síðustu ár. Eftir að hafa verið hjá Lundúnafélaginu í fjögur tímabil var hann keyptur yfir til Real Madrid á Spáni rétt áður en heimsmeistaramótið byrjaði. Hann mun því fara til Madridar eftir úrslitaleikinn á heimsmeistaramótinu. Cucurella hefur einnig verið lykilleikmaður fyrir spænska landsliðið og hefur spilað fyrir öll yngri lið Spánar. Í úrslitaleik Evrópumótsins árið 2024 lagði Cucurella upp sigurmark Spánar sem innsiglaði sigur á Englandi 2-1. Eftir að Spánn varð Evrópumeistari var mikið fagnað og myndband af Marc Cucurella fór í dreifingu þar sem hann söng lag um sig sjálfan. Erling Haaland caught strays from Marc Cucurella at Spain's Euro 2024 celebrations 😅 pic.twitter.com/mszt77nFmP— GOAL (@goal) July 16, 2024 Á síðasta ári opnuðu Marc Cucurella og kona hans Claudia Rodriguez sig um hvernig það er að ala upp son með einhverfu. Þau setja börnin alltaf í fyrsta sæti og reyna að láta honum líða eins vel og völ er á. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag Fótbolti Urðu að sofa úti á svölum á hótelherberginu Sport Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ „Minn stærsti draumur“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Virkar eins og forfallakennari Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Sjá meira