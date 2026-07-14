Sex létust í eldsvoða í Brussel Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. júlí 2026 22:50 Upptök eldsins eru óljós en hann kviknaði um áttaleytið í morgun að staðartíma. Getty Sex manns létust í eldi sem kviknaði í morgun á byggingarsvæði í miðborg Brussel. Slökkvistarf stóð yfir í nokkrar klukkustundir. Þeir látnu hafi fundist í lyftu í Oxy-turninum sem verið er að byggja miðsvæðis í Brussel, segir í umfjöllun BBC. Auk þess hafi tveir verið fluttir til aðhlynningar með alvarleg brunasár. Slökkvistarf hafi gengið hratt fyrir sig en eldurinn hafi breiðst fljótt út í tvær lyftur í byggingunni sem voru fastar. Upptök eldsins séu óljós en hann hafi kviknað um áttaleytið í morgun að staðartíma. Oxy-turninn er hálfum kílómeter frá Grand-Place torginu í Brussel en í honum standi til að opna íbúðir, hótel, veitingastaði og bari þegar byggingu hans er lokið. Belgía Mest lesið Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Innlent Bílvelta austan við Hvalnes Innlent Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Erlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Fleiri fréttir Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Sjá meira