Erlent

Sex létust í elds­voða í Brussel

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Upptök eldsins eru óljós en hann kviknaði um áttaleytið í morgun að staðartíma.
Upptök eldsins eru óljós en hann kviknaði um áttaleytið í morgun að staðartíma. Getty

Sex manns létust í eldi sem kviknaði í morgun á byggingarsvæði í miðborg Brussel. Slökkvistarf stóð yfir í nokkrar klukkustundir.

Þeir látnu hafi fundist í lyftu í Oxy-turninum sem verið er að byggja miðsvæðis í Brussel, segir í umfjöllun BBC. Auk þess hafi tveir verið fluttir til aðhlynningar með alvarleg brunasár. 

Slökkvistarf hafi gengið hratt fyrir sig en eldurinn hafi breiðst fljótt út í tvær lyftur í byggingunni sem voru fastar. Upptök eldsins séu óljós en hann hafi kviknað um áttaleytið í morgun að staðartíma.

Oxy-turninn er hálfum kílómeter frá Grand-Place torginu í Brussel en í honum standi til að opna íbúðir, hótel, veitingastaði og bari þegar byggingu hans er lokið. 

Belgía

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