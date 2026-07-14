Ayyoub Bouaddi, átján ára miðjumaður Lille, er undir smásjá Manchester City og félagið er tilbúið að greiða háa fjárhæð fyrir hann.
Bouaddi lék fimm af sex leikjum Marokkó á HM og þótti sérstaklega spila vel í 1-1 jafnteflinu við Brasilíu í riðlakeppninni.
City hefur keypt enska landsliðsmanninn Elliott Anderson fyrir 116 milljónir punda en vill styrkja sig enn frekar á miðsvæðinu og horfir til Bouaddis samkvæmt heimildum The Guardian.
City ku vera tilbúið að borga 85 milljónir punda fyrir Bouaddi sem var aðeins sextán ára og þriggja daga gamall þegar hann lék sinn fyrsta leik fyrir Lille í október 2023. Hann er yngsti leikmaður sem hefur spilað fyrir aðallið Lille.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Bouaddi leikið 96 leiki fyrir aðallið Lille þar sem hann spilar með íslenska landsliðsmanninum Hákoni Arnari Haraldssyni.
Bouaddi er fæddur í Frakklandi, lék með frönsku yngri landsliðunum og var meðal annars fyrirliði U-21 árs landsliðsins.
Hann þekktist hins vegar boð Marokkós um að spila fyrir landslið þjóðarinnar. Skiptin gengu í gegn um mánuði áður en HM hófst og Bouaddi hefur nú leikið átta landsleiki fyrir Marokkó.
Enzo Maresca er nýr knattspyrnustjóri City. Hann tók við liðinu af Pep Guardiola sem hætti í vor eftir tíu ára starf hjá City.
Manchester-liðið endaði í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili en vann bæði bikarkeppnina og deildabikarinn.