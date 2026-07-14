Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Jón Þór Stefánsson skrifar 14. júlí 2026 12:26 Mynd úr skýrslu rannsóknarnefndar af vettvangi. RNSA Karlmaður hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með því að verða valdur af umferðarslysi þar sem tveir létust og einn slasaðist. Í ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum hafa upplýsingar um hvar, og hvenær atvik málsins áttu sér stað verið afmáð að mestu, en samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða slys sem varð við afleggjara Suðurlandsvegar að Skaftafelli þann 12. janúar 2024. Manninum er gefið að sök að hafa ekið of hratt miðað við aðstæður og án nægilegrar aðgæslu og varúðar, en vegurinn var háll. Jafnframt var ástand bílsins ábótavant. Hann mun ekki hafa haft fullt vald á bílnum til þess að stöðva á þeim hluta vegarins sem fram undan var, og missti því stjórn á bílnum sem fór yfir á öfugan vegarhelming þar sem hann hafnaði á öðrum bíl. Ökumaður þess bíls slasaðist og tveir farþegar hans létust. Ökumaðurinn er krafinn um að greiða einum ættingja átta milljónir króna, og dánarbúi fólksins fjórar milljónir króna. Rannsóknarnefnd samgönguslysa fjallaði um málið síðasta sumar. Niðurstaða hennar, sem hefur ekki gildi fyrir dómi, komst að þeirri niðurstöðu að meginorsök slyssins hafi verið að ökumaðurinn sem er ákærður hafi misst stjórn á bílnum sínum. Þó voru fleiri orsakir gefnar upp, líkt og ástand bílanna tveggja sem lentu saman. Þá kom fram að langan tíma hafi tekið viðbragðsaðila að fara á vettvang, eða 44 mínútur. Samgönguslys Umferðaröryggi Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Sjá meira