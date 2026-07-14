Innlent

Á­kærður fyrir mann­dráp af gá­leysi vegna á­reksturs þar sem tveir létust

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd úr skýrslu rannsóknarnefndar af vettvangi.
Mynd úr skýrslu rannsóknarnefndar af vettvangi. RNSA

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með því að verða valdur af umferðarslysi þar sem tveir létust og einn slasaðist.

Í ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum hafa upplýsingar um hvar, og hvenær atvik málsins áttu sér stað verið afmáð að mestu, en samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða slys sem varð við afleggjara Suðurlandsvegar að Skaftafelli þann 12. janúar 2024.

Manninum er gefið að sök að hafa ekið of hratt miðað við aðstæður og án nægilegrar aðgæslu og varúðar, en vegurinn var háll. Jafnframt var ástand bílsins ábótavant. Hann mun ekki hafa haft fullt vald á bílnum til þess að stöðva á þeim hluta vegarins sem fram undan var, og missti því stjórn á bílnum sem fór yfir á öfugan vegarhelming þar sem hann hafnaði á öðrum bíl. Ökumaður þess bíls slasaðist og tveir farþegar hans létust.

Ökumaðurinn er krafinn um að greiða einum ættingja átta milljónir króna, og dánarbúi fólksins fjórar milljónir króna.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa fjallaði um málið síðasta sumar. Niðurstaða hennar, sem hefur ekki gildi fyrir dómi, komst að þeirri niðurstöðu að meginorsök slyssins hafi verið að ökumaðurinn sem er ákærður hafi misst stjórn á bílnum sínum. Þó voru fleiri orsakir gefnar upp, líkt og ástand bílanna tveggja sem lentu saman.

Þá kom fram að langan tíma hafi tekið viðbragðsaðila að fara á vettvang, eða 44 mínútur.

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