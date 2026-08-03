Verulega harður árekstur tveggja bíla varð á sjötta tímanum á Hringveginum skammt frá Þrístöpum á Norðvesturlandi. Miklar bílaraðir hafa myndast en mikil umferð hefur verið á svæðinu í dag. Enginn er alvarlega slasaður en bílarnir tveir eru ógangfærir að sögn lögreglu.
Bílarnir skullu saman úr sirrhvorri akstursáttinni, staðfestir Höskuldur B. Erlingsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Vestra, í samtali við blaðamann Vísis en hann segir ekki liggja fyrir um ástand ökumanna og farþega. Einnig er ekki vitað hve margir voru í bílunum.
Hann greinir frá því að áreksturinn hafi verið verulega harður og að bílarnir hafi hafnað utan vegar en viðbragðsaðilar eru enn á vettvangi. Ekki þótti nauðsynlegt að kalla úr þyrlu Landhelgisgæslunnar og telur Höskuldur engan lífhættulega slasaðan.
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