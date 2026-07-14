Ungverska þingið samþykkti í gær, með rúmum meirihluta, nýjan viðauka við stjórnarskrá landsins sem miðar að því að víkja forsetanum Tamás Sulyok úr embætti. Sulyok var stuðningsmaður Victor Orbán, fyrrverandi forsætisráðherra.
Péter Magyar, núverandi forsætisráðherra, hafði hvatt Sulyok til að segja af sér en forsetinn sat sem fastast. Tisza-flokkur Magyar vann hins vegar stórsigur á Fidesz-flokki Orbán í þingkosningunum 12. apríl síðastliðinn og nýtti sér rúman meirihlutann á þinginu til að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna.
Sulyok hefur nú fimm daga til að undirrita lögin eða vísa málinu til stjórnarskrárdómstóls landsins. Þess ber að geta í því samhengi að nýr viðauki kveður einnig á um að dómarar við stjórnarskrárdómstólinn sem eru eldri en 70 ára verði að víkja. Forseti dómstólsins kominn yfir aldursmörkin.
Magyar hefur hótað því að hefja kærumeðferð á hendur Sulyok ef hann fer ekki frá.
Þingmenn Fidesz-flokksins gengu úr þingsal áður en atkvæðagreiðslan fór fram en þeir hafa sakað Magyar um grimmdarstjórnun.