„Mikil saga og mikill sársauki“ Valur Páll Eiríksson skrifar 12. júlí 2026 15:16 Messi mun í fyrsta sinn á ævinni mæta Englandi. Samsett/Getty Töluverð eftirvænting er fyrir Falklandseyjaslag Englands og Argentínu í undanúrslitum á HM karla í fótbolta. Lionel Messi mun etja kappi við enska landsliðið í fyrsta sinn á ferlinum. Töluverð saga er milli landanna tveggja og rígurinn töluverður. Þau háðu stríð um Falklandseyjar, umráðasvæði Breta í nánd við Argentínu, árið 1982. Enn er tekist á um yfirráð yfir Eyjunum. Ekki síður er saga milli þeirra innan fótboltavallarsins. Diego Maradona skoraði tvö frægustu mörk í sögu HM í leik við Englendinga á HM 1986 þar sem Argentína sló England út í 8-liða úrslitunum. Annað skoraði hann eftir að hafa hlaupið völlinn endilangan og leikið á hálft enska liðið áður en hann renndi boltanum í netið. Hitt með hendinni, án þess að dómarinn sæi til, og hefur það mark gjarnan verið sagt skorað með hendi Guðs. Liðin spiluðu einnig frægan leik á HM 1998 þar sem David Beckham var vísað af velli fyrir brot á Diego Simeone. Gera má ráð fyrir að þeir félagar verði báðir í stúkunni á miðvikudagskvöldið en Argentína sló þar Englendinga út einnig, eftir vítaspyrnukeppni. Beckham svaraði fyrir rauða spjaldið fjórum árum fyrr þegar hann skoraði sigurmarkið af vítapunktinum í 1-0 sigri á Argentínu á HM 2002. Það var í riðlakeppninni en England fór áfram og Argentína féll úr leik. Síðan þá hafa liðin ekki mæst, að undanskildum æfingaleik sem England vann 3-2 árið 2005. Lionel Messi, stjarna argentínska liðsins, hefur því enn ekki upplifað það á sínum ferli að takast á við England. Þar til nú. „Allt sem ég hef séð og man eftir [um Argentínu gegn Englandi frá 1986] er úr myndböndum og myndum sem Argentínumenn horfa stöðugt á og endurupplifa,“ sagði Messi við ESPN Argentínu eftir sigur hans manna á Sviss í gær. „En ég held að þessi leikmannahópur sé vanur að spila fótboltaleiki óháð andstæðingum.“ „Auðvitað er sérstakt að spila gegn Englandi vegna þess að þeir eru stórveldi, og leikir gegn stórveldum eru alltaf sérstakir. Persónulega er þetta í fyrsta skipti sem ég ætla að spila gegn þeim. Ég hef spilað gegn öllum nema Englandi, svo það verður líka gaman af þeirri ástæðu,“ segir Messi og bætir við: „Og við munum upplifa það fyrir það sem það er: Undanúrslitaleik HM gegn stórveldi, frábæru liði, og við munum reyna að mæta í sem bestu formi til að keppa aftur.“ Liðsfélagi Messi José Antonio López er ekki síður spenntur. „Frá sjónarhóli vallarins er þetta leikur með mikla sögu, mikinn sársauka og margar sögur að baki,“ sagði José Manuel López eftir leikinn gegn Sviss. HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Argentína England Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Haaland eldri hraunar yfir dómarana Fótbolti Sýður á Svisslendingum Fótbolti Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Fótbolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport Fleiri fréttir „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Sjá meira