Súrrealískt að spila golf með Trump Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 12:17 Kane tók golfhring með Trump og segist öfunda forsetann af gæðunum á vellinum á háum aldri. Getty Harry Kane, framherji og fyrirliði enska landsliðsins, staðfesti á blaðamannafundi í gær að hann hafi spilað golf með Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann lýsir því sem heldur „súrrelísrki upplifun“. Trump sagði frá því fyrr í vikunni að þeir hafi spilað golf saman. Trump sagði við blaðamenn: „Ég held að Kane sé frábær leikmaður. Ég spilaði golf með honum og mér líkar mjög vel við hann. Hann er líka góður kylfingur. Hann er alveg frábær.“ Kane staðfesti þetta á blaðamannafundi enska landsliðsins í gær, í aðdraganda leiks Englendinga við Noreg í 8-liða úrslitum á HM í kvöld. Hann segist hafa spilað með Trump fyrir um 18 mánuðum á Flórída og segist öfunda Trump af gæðum hans á golfvellinum á háum aldri. „Ég spilaði ágætlega, satt best að segja. En fyrir 18 mánuðum bauð hann mér að spila þegar ég var staddur á Palm Beach,“ sagði hinn 32 ára gamli Kane á blaðamannafundinum. „Þegar forsetinn býður þér eitthvert (þarf að taka því boði). Þetta var frekar súrrealísk upplifun að hitta hann og spila með honum golf,“ „Hann er öflugur á golfvellinum. Ég vona að ég geti spilað eins vel og hann þegar ég er á hans aldri, það er alveg klárt. Þetta var einstök upplifun, og ég er bara þakklátur fyrir að hann hafi boðið mér að spila.“ HM 2026 í fótbolta Donald Trump Bandaríkin England Enski boltinn Mest lesið Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Fótbolti Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Fótbolti Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Fótbolti Með Haaland á toppi vinsældalistans Fótbolti Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Fótbolti Fleiri fréttir Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Sjá meira