Fótbolti

Súrrealískt að spila golf með Trump

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kane tók golfhring með Trump og segist öfunda forsetann af gæðunum á vellinum á háum aldri.
Kane tók golfhring með Trump og segist öfunda forsetann af gæðunum á vellinum á háum aldri. Getty

Harry Kane, framherji og fyrirliði enska landsliðsins, staðfesti á blaðamannafundi í gær að hann hafi spilað golf með Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann lýsir því sem heldur „súrrelísrki upplifun“.

Trump sagði frá því fyrr í vikunni að þeir hafi spilað golf saman. Trump sagði við blaðamenn: „Ég held að Kane sé frábær leikmaður. Ég spilaði golf með honum og mér líkar mjög vel við hann. Hann er líka góður kylfingur. Hann er alveg frábær.“

Kane staðfesti þetta á blaðamannafundi enska landsliðsins í gær, í aðdraganda leiks Englendinga við Noreg í 8-liða úrslitum á HM í kvöld. Hann segist hafa spilað með Trump fyrir um 18 mánuðum á Flórída og segist öfunda Trump af gæðum hans á golfvellinum á háum aldri.

„Ég spilaði ágætlega, satt best að segja. En fyrir 18 mánuðum bauð hann mér að spila þegar ég var staddur á Palm Beach,“ sagði hinn 32 ára gamli Kane á blaðamannafundinum.

„Þegar forsetinn býður þér eitthvert (þarf að taka því boði). Þetta var frekar súrrealísk upplifun að hitta hann og spila með honum golf,“

„Hann er öflugur á golfvellinum. Ég vona að ég geti spilað eins vel og hann þegar ég er á hans aldri, það er alveg klárt. Þetta var einstök upplifun, og ég er bara þakklátur fyrir að hann hafi boðið mér að spila.“

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