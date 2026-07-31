Þór á Akureyri hefur sótt sér liðsauka í spænska bakverðinum Kevin Vazquez. Hann kemur til Akureyrar frá Sporting Gijón í spænsku B-deildinni.
Þór situr á botni Bestu deildar karla og hefur liðið sótt sér liðsauka til að reyna að halda liðinu uppi í Bestu deildinni. Nú hefur verið leitað utan landsteinanna og hefur Spánverjinn Kevin Vazquez skrifað undir samning við Þór.
Vazquez ólst upp í ungmennaakademíu Celta Vigo á Spáni. Eftir að hafa komið upp úr unglingaakademíu liðsins lék hann með varaliði Celta Vigo þangað til árið 2018. Þá varð hann leikmaður aðalliðsins og var leikmaður þar í sex ár. Hann náði þó aðeins að spila 68 leiki fyrir félagið. Síðustu tvö ár hefur hann leikið hjá Sporting Gijon í spænsku B-deildinni.
Spánverjinn er 33 ára gamall og ætti því að eiga nóg eftir á ferlinum. Hann var hluti af liði Celta Vigo í spænsku úrvalsdeildinni frá árinu 2018 en náði ekki að spila mikið. Þrátt fyrir að fá lítinn spilatíma var hann gerður að fyrirliða Celta Vigo árið 2023.
Þór hefur leitað mikið til Spánar í félagskiptaglugganum en framherjinn Victor Bertomeu frá Spáni gekk einnig til liðs við félagið í sumar.