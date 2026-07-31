Fyrir ári síðan var Carlos Espí að skoða möguleika á lánssamningi í næstefstu deild Spánar til að fá meiri spiltíma en nú hefur spænski framherjinn verið keyptur af Levante til stórveldisins Real Madrid.
Espí þurfti að sætta sig við mikla bekkjarsetu í upphafi síðasta tímabils en þegar Levante skipti um þjálfara á miðju tímabili byrjaði hann að blómstra.
Luis Castro tók við Levante í desember 2025. Espí skoraði 11 mörk og gaf 2 stoðsendingar í síðustu 13 leikjum tímabilsins. Með hann fremstan í fararbroddi tókst liði Levante að bjarga sér frá falli.
Fyrir vikið var Espí valinn besti ungi (undir 23 ára) leikmaður deildarinnar að tímabilinu loknu. Besti leikmaður deildarinnar á síðasta tímabili, Lamine Yamal, hefði reyndar einnig verið gjaldgengur sem besti ungi leikmaðurinn en gat ekki unnið bæði verðlaun.
Real Madrid greiðir 25 milljónir evra, klásúluverð, fyrir spænska framherjann. Madrid hafði áður reynt, fyrir tveimur árum síðan, að fá Espí inn í ungmennaliðið. Levante var ekki tilbúið að selja þá og reyndist hafa hárrétt fyrir sér með að Espí yrði verðmætari síðar.