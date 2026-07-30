Fótbolti

Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni

Andri Broddason skrifar
Þórður Gunnar Hafþórssin skoraði í 1-1 jafntefli við RFS þegar Evrópuævintýri Vestra lauk.
Þórður Gunnar Hafþórssin skoraði í 1-1 jafntefli við RFS þegar Evrópuævintýri Vestra lauk. Vestri

Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði fyrsta mark Vestra í Evrópukeppni á heimavelli, eða eiginlegum heimavelli, í sögunni þegar Vestfjarðaliðið gerði 1-1 jafntefli við RFS frá Lettlandi á Þróttarvelli í Laugardal í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í fótbolta í kvöld.

Um síðari leik liðanna var að ræða og er Vestri úr leik eftir að hafa tapað einvíginu samanlagt 2-5.

„Mér fannst þetta vera hörkuleikur, 50/50 leikur og hefði alveg getað dottið öður hvoru megin. Ég er hrikalega stoltur af liðinu og fannst við standa okkur virkilega vel í dag,“ sagði Þórður Gunnar í samtali við Vísi eftir leik.

Hann kom Vestra í forystu á 12. mínútu og kveikti þannig vonarneista um endurkomu.

„Það kom klárlega trú í mannskapinn, maður fann það alveg. Við ætluðum að halda áfram að keyra á þá. Það kom virkilega mikil trú, við höfðum trú allan tímann á því að geta hleypt þessu í leik,“ sagði Þórður Gunnar.

Evrópuævintýrið verið gríðarleg lífsreynsla

Vestri mætti Qarabag í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar og svo RFS í 2. umferð Sambandsdeildarinnar. Alls lék liðið því fjóra Evrópuleiki, þá fyrstu í sögu félagsins.

„Það hefur verið gríðarleg lífsreynsla og hrikalega skemmtilegt. Ferðalög og að spila á þessum völlum þarna úti. Umgjörðin og líka umgjörðin hérna heima, stuðningurinn og allt við þetta var geggjað. Þetta var virkilega skemmtilegt,“ sagði hann um Evrópuævintýri Vestfirðinga.

Vestri er ríkjandi bikarmeistari en leikur í Lengjudeildinni eftir fall úr Bestu deildinni á síðasta tímabili.

„Það er smá munur á þessu eins og leikurinn á móti Qarabag úti. Þá voru 20.000 manns á vellinum og þau sungu og öskruðu allan leikinn. En núna fer fullur fókus á Lengjudeildina og við ætlum að koma okkur upp um deild þar,“ sagði Þórður Gunnar Hafþórsson í samtali við Vísi.

Sambandsdeild Evrópu Vestri

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