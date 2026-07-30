Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 20:42 Þórður Gunnar Hafþórssin skoraði í 1-1 jafntefli við RFS þegar Evrópuævintýri Vestra lauk. Vestri Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði fyrsta mark Vestra í Evrópukeppni á heimavelli, eða eiginlegum heimavelli, í sögunni þegar Vestfjarðaliðið gerði 1-1 jafntefli við RFS frá Lettlandi á Þróttarvelli í Laugardal í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í fótbolta í kvöld. Um síðari leik liðanna var að ræða og er Vestri úr leik eftir að hafa tapað einvíginu samanlagt 2-5. „Mér fannst þetta vera hörkuleikur, 50/50 leikur og hefði alveg getað dottið öður hvoru megin. Ég er hrikalega stoltur af liðinu og fannst við standa okkur virkilega vel í dag,“ sagði Þórður Gunnar í samtali við Vísi eftir leik. Hann kom Vestra í forystu á 12. mínútu og kveikti þannig vonarneista um endurkomu. „Það kom klárlega trú í mannskapinn, maður fann það alveg. Við ætluðum að halda áfram að keyra á þá. Það kom virkilega mikil trú, við höfðum trú allan tímann á því að geta hleypt þessu í leik,“ sagði Þórður Gunnar. Evrópuævintýrið verið gríðarleg lífsreynsla Vestri mætti Qarabag í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar og svo RFS í 2. umferð Sambandsdeildarinnar. Alls lék liðið því fjóra Evrópuleiki, þá fyrstu í sögu félagsins. „Það hefur verið gríðarleg lífsreynsla og hrikalega skemmtilegt. Ferðalög og að spila á þessum völlum þarna úti. Umgjörðin og líka umgjörðin hérna heima, stuðningurinn og allt við þetta var geggjað. Þetta var virkilega skemmtilegt,“ sagði hann um Evrópuævintýri Vestfirðinga. Vestri er ríkjandi bikarmeistari en leikur í Lengjudeildinni eftir fall úr Bestu deildinni á síðasta tímabili. „Það er smá munur á þessu eins og leikurinn á móti Qarabag úti. Þá voru 20.000 manns á vellinum og þau sungu og öskruðu allan leikinn. En núna fer fullur fókus á Lengjudeildina og við ætlum að koma okkur upp um deild þar,“ sagði Þórður Gunnar Hafþórsson í samtali við Vísi. Sambandsdeild Evrópu Vestri Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Sjá meira