„Leiðinlegt að þetta sé búið“ Gunnar Egill Daníelsson skrifar 30. júlí 2026 21:00 Gunnar Jónas Hauksson er stoltur af Evrópuleikjum Vestra. Vestri Vestri gerði sitt fyrsta jafntefli í Evrópukeppni í sögu félagsins þegar liðið mætti RFS frá Lettlandi í síðari leik liðanna í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í fótbolta karla á Þróttarvelli í Laugardal í kvöld. Leiknum lauk 1-1 og RFS vann einvígið samanlagt 2-5. „Það er hrikalega flott að hafa náð jafnteflinu en svekkelsi að hafa ekki náð að klára þennan leik fyrir rest. Það er svolítið þannig,“ sagði Gunnar Jónas Hauksson, miðjumaður Vestra, í samtali við Vísi eftir leikinn. Vestri náði forystunni snemma leiks, á tólftu mínútu, og þá fóru liðsmenn að trúa því að endurkoma væri möguleg. „Já, það kom alveg smá neisti í liðið en þetta lið refsar þegar það fær tækifæri og sýndi það. Þetta er hörkulið, sem sýndi það líka í dag,“ sagði hann. RFS jafnaði metin nefnilega aðeins fjórum mínútum síðar. Hefur verið algjört ævintýri Gunnar Jónas er mjög ánægður með að hafa fengið tækifæri til þess að spila með Vestra í Evrópukeppni en viðurkennir trega vegna þeirrar staðreyndar að þátttöku liðsins í Evrópukeppni er lokið í ár. „Þetta hefur verið algjört ævintýri og nýtt fyrir flesta strákana í liðinu. Það er leiðinlegt að þetta sé búið. Það er hundleiðinlegt,“ sagði hann. Fram undan er hörð barátta um að ná umspilssæti í Lengjudeildinni. Gunnar Jónas sagðist engar áhyggjur hafa af því að erfitt verði að gíra sig upp í þá baráttu. „Nei, það verður fullur fókus á deildina. Við ætlum að ná þessum efri liðum og koma okkur allavega í þessi umspilssæti. Það er alveg klárt mál.“ Sambandsdeild Evrópu Vestri Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Fleiri fréttir Er ekki bjartsýnn á framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Sjá meira