Fótbolti

„Leiðin­legt að þetta sé búið“

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Gunnar Jónas Hauksson er stoltur af Evrópuleikjum Vestra.
Gunnar Jónas Hauksson er stoltur af Evrópuleikjum Vestra. Vestri

Vestri gerði sitt fyrsta jafntefli í Evrópukeppni í sögu félagsins þegar liðið mætti RFS frá Lettlandi í síðari leik liðanna í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í fótbolta karla á Þróttarvelli í Laugardal í kvöld. Leiknum lauk 1-1 og RFS vann einvígið samanlagt 2-5.

„Það er hrikalega flott að hafa náð jafnteflinu en svekkelsi að hafa ekki náð að klára þennan leik fyrir rest. Það er svolítið þannig,“ sagði Gunnar Jónas Hauksson, miðjumaður Vestra, í samtali við Vísi eftir leikinn.

Vestri náði forystunni snemma leiks, á tólftu mínútu, og þá fóru liðsmenn að trúa því að endurkoma væri möguleg.

„Já, það kom alveg smá neisti í liðið en þetta lið refsar þegar það fær tækifæri og sýndi það. Þetta er hörkulið, sem sýndi það líka í dag,“ sagði hann. RFS jafnaði metin nefnilega aðeins fjórum mínútum síðar.

Hefur verið algjört ævintýri

Gunnar Jónas er mjög ánægður með að hafa fengið tækifæri til þess að spila með Vestra í Evrópukeppni en viðurkennir trega vegna þeirrar staðreyndar að þátttöku liðsins í Evrópukeppni er lokið í ár.

„Þetta hefur verið algjört ævintýri og nýtt fyrir flesta strákana í liðinu. Það er leiðinlegt að þetta sé búið. Það er hundleiðinlegt,“ sagði hann.

Fram undan er hörð barátta um að ná umspilssæti í Lengjudeildinni. Gunnar Jónas sagðist engar áhyggjur hafa af því að erfitt verði að gíra sig upp í þá baráttu.

„Nei, það verður fullur fókus á deildina. Við ætlum að ná þessum efri liðum og koma okkur allavega í þessi umspilssæti. Það er alveg klárt mál.“

Sambandsdeild Evrópu Vestri

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