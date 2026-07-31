Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 31. júlí 2026 10:03 Davíð Helgi Aronsson er einn fjölmargra Íslendinga sem hafa gengið í raðir Lyngby á undanförnum árum. lyngby Eftir að hafa aðeins spilað þrettán leiki í Bestu deild karla með nýliðum Keflavíkur var Davíð Helgi Aronsson mættur beint í byrjunarlið Lyngby gegn stórliði FC Kaupmannahafnar á Parken. Þessi nítján ára miðvörður segir að lánsdvalir hjá Njarðvík og Keflavík hafi reynst dýrmætar og hann stefnir á að komast í A-landsliðið eins og frændi hans, Kári Árnason. Þrettán dögum eftir að hafa leikið sinn síðasta leik með Keflavík var Davíð í byrjunarliði Lyngby þegar liðið sótti FCK heim í 1. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar. Nýliðar Lyngby þurftu að sætta sig við 3-2 tap eftir að hafa verið yfir í hálfleik. Davíð naut þess að spila leikinn á þjóðarleikvangi Dana. „Það var geggjuð upplifun og bara draumur flestra ungra stráka á Íslandi. Að fá að spila á svona stórum leikvangi og fyrir framan svona mikið af fólki. Þetta var rosaleg upplifun,“ sagði Davíð í samtali við íþróttadeild. Hann segir að viðbrigðin, að koma úr Bestu deildinni í dönsku úrvalsdeildina, hafi verið talsverð en hann hafi verið snöggur að aðlagast aðstæðum. „Já, maður var dálítið að dást að fólkinu og bara aðstæðunum. En síðan er þetta bara fótboltaleikur og maður var fljótur að koma sér inn í leikinn og þá er það bara það sem maður þarf að einbeita sér að einhvern veginn,“ sagði Davíð. Vissi ekkert hverjar stórstjörnur FCK voru Í framlínu FCK voru Andreas Cornelius, sem lék á sínum tíma með Atalanta og Parma á Ítalíu og á 44 landsleiki og níu mörk á ferilskránni, og svo Youssoufa Moukoko sem þótti með efnilegustu leikmönnum heims fyrir ekki svo löngu. Degi eftir að hann varð sextán ára lék hann sinn fyrsta leik fyrir aðallið Borussia Dortmund og var sautján ára þegar hann spilaði fyrst fyrir þýska A-landsliðið. Þá var Moukoko í þýska hópnum á HM í Katar 2022 og spilaði þar einn leik, þá rétt rúmlega átján ára. Davíð segir að sér hafi gengið vel að eiga við þessi stóru nöfn. Youssoufa Moukoko var ein helsta vonarstjarna Þýskalands fyrir nokkrum árum. Hann stóð ekki alveg undir því og er nú í danska boltanum.epa/FRIEDEMANN VOGEL „Bara frekar vel myndi ég segja. Persónulega vissi ég ekkert hverjir þetta voru eiginlega fyrr en að ég kom inn á völlinn. Þá fékk ég að sjá hvað þeir gátu en mér fannst bara takast vel upp gegn þeim,“ sagði Davíð. Farinn út tveimur dögum eftir að hafa heyrt af áhuga Lyngby Lyngby fékk miðvörðinn að láni frá Víkingi til eins árs og á svo möguleika á að kaupa hann að lánsdvölinni lokinni. Davíð segir að félagaskiptin til Lyngby hafi borið mjög brátt að. View this post on Instagram A post shared by Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) „Þeir komu bara mjög hratt inn í myndina. Það var mjög stuttur aðdragandi að þessu. Þetta var í raun og veru ekkert sem við vorum búin að vera að ræða lengi. Tveimur dögum áður en ég fór fékk ég að vita af þessu,“ sagði Davíð. „Þetta var frábært tækifæri til að grípa. Að vera lánaður í efstu deild í Danmörku, ég veit ekki hvort það hafi gerst áður, en það er allavega mjög sjaldgæft þannig að ég var mjög spenntur þegar þetta kom upp.“ Sem fyrr sagði fór Davíð strax í byrjunarliðið hjá Lyngby, eins og hann hafði grunað eftir því sem nær dró leiknum gegn FCK. „Ég átti kannski ekki von á að fara beint inn í byrjunarliðið en ég vissi samt að það voru fáir leikmenn sem voru að spila í minni stöðu. Ég gerði ekki ráð fyrir að ég myndi byrja fyrsta leikinn en það kom svolítið í ljós í æfingavikunni þannig að mér datt það í hug í vikunni að ég væri að fara að byrja,“ sagði Davíð. Lánsdvalirnar mikilvægastar á ferlinum Á síðasta tímabili lék hann sem lánsmaður með Njarðvík í Lengjudeildinni og færði sig svo yfir til Keflavíkur fyrir þetta tímabil. Davíð segir að dvölin á Suðurnesjunum hafi verið ómetanleg. „Það er bara það mikilvægasta sem hefur gerst fyrir mig fótboltalega séð, að þora að fara að fara á lán. Það getur verið þægilegt að vera á bekknum í Víking eða bara æfa með þeim og síðan ertu kannski ekkert að þróast sem leikmaður þar. Það var mjög mikilvægt fyrir mig að ég fékk að spila þessa leiki fyrir bæði Njarðvík og Keflavík. Þetta gefur manni hellings reynslu,“ sagði Davíð. Hann segir Lengjudeildina krefjandi og hann hafi verið vel í stakk búinn til að takast á við Bestu deildina. View this post on Instagram A post shared by Davið Helgi Aronsson (@dav1d.aronss0n) „Það er auðvitað mikill munur. Tempóið er hærra í Bestu deildinni en það er meira klafs og líkamlegt erfiði í Lengjudeildinni. Það er aðeins meira taktískt í Bestu deildinni þannig ég fékk mjög mikið út úr því að spila í báðum deildum. Í sumar var maður að mæta miklu betri framherjum, maður þurfti að eiga við þá og það var mjög góð reynsla.“ Þrátt fyrir hrakspár fyrir tímabilið hefur Keflavík gengið vel í sumar en liðið er í 6. sæti Bestu deildarinnar. Davíð hefur trú á því að hans gömlu samherjar verði í efri hluta deildarinnar eftir skiptingu. „Ég hef mjög mikla trú á þeim og vona að þeir endi í topp sex og held að þeir séu að stefna á það líka,“ sagði Davíð. En hvernig hefur verið að koma sér fyrir í nýju landi og standa á eigin fótum? „Það hefur bara verið bæði mjög erfitt en líka mjög spennandi. Þetta hefur gengið mjög vel samt og mjög hratt fyrir sig. Ég er til dæmis kominn í íbúð núna. Það tók ekki nema einhverja viku að finna íbúð og ég er mjög glaður að það sé komið. Þá getur maður verið með sitt eigið heimili ofan á það að mæta á æfingar og svona,“ sagði Davíð. Ísak Snær Þorvaldsson átti stóran þátt í að Lyngby komst upp í dönsku úrvalsdeildina á síðasta tímabili.lyngby Tveir aðrir Íslendingar leika með Lyngby, þeir Ísak Snær Þorvaldsson og Daníel Freyr Kristjánsson. Davíð segir gott að vera með landa sína á nýjum stað. „Það er mjög þægilegt að geta spjallað við þá og líka að spyrja út í eitthvað tengt liðinu, aðstæðunum og bara lífinu hérna í Danmörku. Það er geggjað að geta haft einhverja sem tala sama tungumál,“ sagði Davíð sem bjó í Svíþjóð til fimmtán ára aldurs og segist skilja talsvert í dönsku. Fór í Víking út af Kára frænda Þegar Davíð kom til Íslands fyrir nokkrum árum gekk hann til liðs við Víking. „Ég átti einhverja vini þarna í Fossvoginum sem æfðu með Víkingi og síðan er Kári Árna frændi minn. Ég fór eiginlega í Víking út af honum líka. Hann tók vel á móti mér,“ sagði Davíð. Kári Árnason lauk ferlinum á því að vinna tvöfalt með Víkingi.vísir/hulda margrét Þeir Kári spila sömu stöðu á vellinum og Davíð segir að Kári, sem hefur verið yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi síðan hann lagði skóna á hilluna, hjálpi sér mikið. „Hann gefur mér mjög góð ráð þegar ég þarf á því að halda og hjálpar mér mjög mikið. Það er mjög gott að eiga hann til að spyrja út í alls konar aðstæður sem maður lendir í,“ sagði Davíð. Stefnir á A-landsliðið Talsverðar væntingar eru gerðar til Davíðs og í viðtali við Fótbolta.net fyrr í sumar sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, að þess yrði ekki langt að bíða að hann spilaði með A-landsliðinu. „Ég stefni auðvitað að því komast í A-landsliðið. Hvenær það gerist veit enginn nema þjálfarinn auðvitað en ég þarf bara að halda áfram að harka, spila vel og læra hratt,“ sagði Davíð sem hefur leikið átján leiki fyrir yngri landslið Íslands. Ætla að koma á óvart eins og Keflavík Lyngby eru nýliðar í dönsku úrvalsdeildinni eftir að hafa unnið B-deildina á síðasta tímabili. Davíð segir Lyngby-menn hvergi bangna og sér líkindi með þeim og Keflvíkingum í sumar. „Ég held að við séum að fara að koma öllum liðum á óvart. Við erum með mjög kraftmikið og ungt lið og ég held að við séum að fara að koma hinum á óvart. Ég held að fólk geri kannski ekki ráð fyrir að við verðum í efstu sætunum en ég held að við getum alveg barist um að vera í topp sex, eins og bara í Keflavík,“ sagði Davíð. View this post on Instagram A post shared by Davið Helgi Aronsson (@dav1d.aronss0n) Annað spennandi verkefni bíður Lyngby á laugardaginn þegar meistarar AGF koma í heimsókn. „Ég er mjög spenntur að fá að spila á móti þeim og spila fyrsta leikinn á heimavelli. Það verður mjög spennandi að sjá hvernig það verður og sjá alla stuðningsmennina okkar,“ sagði Davíð að lokum. 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