Leikmanni Chelsea, Mykhailo Mudryk, er frjálst að spila fyrir félagið eftir að leikbanni hans hefur verið aflétt. Hann var settur í fjögurra ára leikbann fyrir lyfjamisnotkun árið 2024.
Mykhailo Mudryk var settur í leikbann fyrir að falla á lyfjaprófi árið 2024. Þar mældist of mikið magn af meldonium. Efnið getur aukið þol leikmanns með því að styðja við hjartað. Mudryk hafnaði alla tíð að hafa innbyrt efnið vísvitandi og eftir að hann var settur í fjögurra ára bann áfrýjaði hann dómnum.
Nú hefur reglunum verið breytt og refsiþröskuldur fyrir magn meldóníums í lyfjaprófi hefur verið hækkaður. Mudryk var undir mörkum hækkunarinnar og því hefur dómi hans verið aflétt. Alþjóða íþróttadómstóllinn hefur nú aflétt banninu og hefur Mudryk leikheimild strax.
Enska knattspyrnusambandið vill ekki gefa meira upp um málið en lyfjaprófanir sambandsins eru trúnaðarmál.
Búist er við að Mudryk muni taka þátt á undirbúningstímabili Chelsea en liðið heldur til Hong Kong í æfingaferðalag.