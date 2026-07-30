Kolbeinn Þórðarson var í byrjunarliði IFK Göteborg þegar liðið vann viðureign sína gegn FCI Levadia frá Eistlandi í framlengdum leik í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu. Sænska liðið brenndi af tveimur vítaspyrnum í venjulegum leiktíma en náði að skora tvö mörk í framlengingu til að tryggja sigurinn.
Fyrri leikur liðanna var spilaður í Svíþjóð þar sem FCI Levadia vann 2-1. Eistneska liðið var því með eins marks forystu í viðureigninni þegar liðin mættust í kvöld í seinni leik liðanna.
Í lok fyrri hálfleiks fékk Göteborg vítaspyrnu og fór Tobias Heintz á punktinn. Karl Vallner varði vítaspyrnuna og héldu Eistarnir forystu viðureignarinnar í hálfleik þar sem leikurinn var markalaus.
Adam Bergmark Wiberg náði að jafna viðureignina fyrir Göteborg með frábæru marki. Göteborg varð sterkari aðilinn í leiknum eftir að hafa jafnað viðureignina og virtist ætla að taka sigurinn. Undir lok leiksins fékk Göteborg aðra vítaspyrnu og sömuleiðis gullið tækifæri til að slá Levadia úr leik.
Sam Larsson fór á punktinn í þetta skiptið en aftur varði Karl Vallner í marki Levadia. Rándýrt fyrir Göteborg að klúðra tveimur vítaspyrnum og ljóst að framlengja þurfti leikinn. Á sama tíma var Vallner hetja Levadia og hélt hann þeim í leiknum nánast einn síns liðs.
Göteborg náði þó að tryggja sig áfram með tveimur mörkum í framlengingunni. Adam Bergmark Wiberg var aftur á skotskónum og Saidou Alioum bætti við öðru marki skömmu síðar. Maksimillian Skvortsov náði að bæta við sárabótamarki fyrir Levadia í blálokin en lokatölur viðureignarinnar voru 3-4 fyrir Göteborg.