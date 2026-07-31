Fótbolti

„Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Inter Miami Casemiro Soccer Casemiro poses with his new Inter Miami jersey Thursday, July 30, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
Inter Miami Casemiro Soccer Casemiro poses with his new Inter Miami jersey Thursday, July 30, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)

Casemiro er genginn til liðs við Inter Miami og gæti fengið langþráðan draum uppfylltan, að spila með Lionel Messi.

Casemiro skrifaði undir hjá Inter Miami eftir HM í sumar en hann var leikmaður Manchester United í fjögur ár fyrir. Áður spilaði Casemiro fyrir Real Madrid með Cristiano Ronaldo, helsta erkifjanda Messi.

Casemiro vann Meistaradeildina fimm sinnum á ferli sínum hjá Real Madrid, með Cristiano Ronaldo í fararbroddi fjórum sinnum. Quality Sport Images/Getty Images

Brasilíumaðurinn virðist ekki eiga erfitt með að aðlagast umhverfinu hjá Inter Miami, þar sem Argentínumaðurinn Lionel Messi ræður ríkjum með Rodrigo de Paul sér til halds og trausts.

„Það var alveg ljóst að ef ég myndi spila fyrir lið í MLS deildinni yrði það Inter Miami,“ sagði Casemiro eftir að hafa spilað sinn fyrsta leik fyrir liðið í gærkvöld, í 1-0 sigri gegn CF Montreal.

Messi tók ekki þátt í leiknum í gærkvöldi. Hann er enn í sumarfríi eftir HM og óvíst er hver næstu skref hjá honum verða. 

„Öllum leikmönnum dreymir um að spila með einum besta leikmanni allra tíma. Ég er að lifa drauminn, ég vil hjálpa honum að halda áfram og hjálpa honum að vinna fleiri titla,“ sagði Casemiro og líkti Messi síðan við Guð almáttugan á fótboltavellinum.

„Ég hef alltaf viljað spila með þeim bestu. Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi. Ég veit að það er ómögulegt að stoppa hann, ég þurfti alltaf hjálp frá liðsfélögum mínum til að gera það,“ bætti Casemiro við samkvæmt Marca.

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