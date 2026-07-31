„Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. júlí 2026 09:31 Inter Miami Casemiro Soccer Casemiro poses with his new Inter Miami jersey Thursday, July 30, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier) Casemiro er genginn til liðs við Inter Miami og gæti fengið langþráðan draum uppfylltan, að spila með Lionel Messi. Casemiro skrifaði undir hjá Inter Miami eftir HM í sumar en hann var leikmaður Manchester United í fjögur ár fyrir. Áður spilaði Casemiro fyrir Real Madrid með Cristiano Ronaldo, helsta erkifjanda Messi. Casemiro vann Meistaradeildina fimm sinnum á ferli sínum hjá Real Madrid, með Cristiano Ronaldo í fararbroddi fjórum sinnum. Quality Sport Images/Getty Images Brasilíumaðurinn virðist ekki eiga erfitt með að aðlagast umhverfinu hjá Inter Miami, þar sem Argentínumaðurinn Lionel Messi ræður ríkjum með Rodrigo de Paul sér til halds og trausts. „Það var alveg ljóst að ef ég myndi spila fyrir lið í MLS deildinni yrði það Inter Miami,“ sagði Casemiro eftir að hafa spilað sinn fyrsta leik fyrir liðið í gærkvöld, í 1-0 sigri gegn CF Montreal. Messi tók ekki þátt í leiknum í gærkvöldi. Hann er enn í sumarfríi eftir HM og óvíst er hver næstu skref hjá honum verða. „Öllum leikmönnum dreymir um að spila með einum besta leikmanni allra tíma. Ég er að lifa drauminn, ég vil hjálpa honum að halda áfram og hjálpa honum að vinna fleiri titla,“ sagði Casemiro og líkti Messi síðan við Guð almáttugan á fótboltavellinum. „Ég hef alltaf viljað spila með þeim bestu. Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi. Ég veit að það er ómögulegt að stoppa hann, ég þurfti alltaf hjálp frá liðsfélögum mínum til að gera það,“ bætti Casemiro við samkvæmt Marca. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Franco Baresi er látinn Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Fótbolti Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Fótbolti Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Fótbolti Fleiri fréttir Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Sjá meira