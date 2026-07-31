Fótbolti

Slot á leið til Sádi-Arabíu?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arne Slot er án starfs eftir að hafa yfirgefið Liverpool í maí.
Arne Slot er án starfs eftir að hafa yfirgefið Liverpool í maí. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Hollendingurinn Arne Slot, sem var sagt upp sem knattspyrnustjóra Liverpool í sumar, er orðaður við Al-Ahli í Sádi-Arabíu. Þjálfari liðsins er á leið til Englands.

Matthias Jaissle er þjálfari Al-Ahli en er að líkindum að taka við Newcastle United. Newcastle vill ganga frá ráðningu hans sem fyrst eftir uppsögn Eddie Howe í gær.

Slot hefur verið án starfs síðan Liverpool sagði honum upp í maí og réði Andoni Iraola í hans stað. Hann hefur verið orðaður við hollenska landsliðið eftir að Ronald Koeman steig frá borði og var einnig orðaður við stjórastarf Fulham, sem Álvaro Arbeloa tók við, og hjá AC Milan, sem réði Ruben Amorim.

Slot er sagður ofarlega á lista stjórnenda hjá Al-Ahli sem undirbúa þjálfaraleit þar sem aðeins er talið tímaspursmál hvenær Þjóðverjinn Jaissle flytji sig yfir til Newcastle.

Slot stýrði Liverpool í tvær leiktíðir og varð Englandsmeistari með liðinu á fyrsta ári. Það hallaði undan fæti á öðru tímabilinu þar sem Liverpool stimplaði sig snemma út úr titilbaráttunni og náði með herkjum að hafna í 5. sæti og komast þar af leiðandi í Meistaradeild Evrópu fyrir komandi tímabil.

Áður stýrði Slot Cambuur, AZ Alkmaar og Feyenoord í heimalandinu. Hann stýrði Feyenoord til hollenska meistaratitilsins árið 2023 og bikartitils ári síðar.

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