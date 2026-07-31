Slot á leið til Sádi-Arabíu? Valur Páll Eiríksson skrifar 31. júlí 2026 14:47 Arne Slot er án starfs eftir að hafa yfirgefið Liverpool í maí. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Hollendingurinn Arne Slot, sem var sagt upp sem knattspyrnustjóra Liverpool í sumar, er orðaður við Al-Ahli í Sádi-Arabíu. Þjálfari liðsins er á leið til Englands. Matthias Jaissle er þjálfari Al-Ahli en er að líkindum að taka við Newcastle United. Newcastle vill ganga frá ráðningu hans sem fyrst eftir uppsögn Eddie Howe í gær. Slot hefur verið án starfs síðan Liverpool sagði honum upp í maí og réði Andoni Iraola í hans stað. Hann hefur verið orðaður við hollenska landsliðið eftir að Ronald Koeman steig frá borði og var einnig orðaður við stjórastarf Fulham, sem Álvaro Arbeloa tók við, og hjá AC Milan, sem réði Ruben Amorim. Slot er sagður ofarlega á lista stjórnenda hjá Al-Ahli sem undirbúa þjálfaraleit þar sem aðeins er talið tímaspursmál hvenær Þjóðverjinn Jaissle flytji sig yfir til Newcastle. Slot stýrði Liverpool í tvær leiktíðir og varð Englandsmeistari með liðinu á fyrsta ári. Það hallaði undan fæti á öðru tímabilinu þar sem Liverpool stimplaði sig snemma út úr titilbaráttunni og náði með herkjum að hafna í 5. sæti og komast þar af leiðandi í Meistaradeild Evrópu fyrir komandi tímabil. Áður stýrði Slot Cambuur, AZ Alkmaar og Feyenoord í heimalandinu. Hann stýrði Feyenoord til hollenska meistaratitilsins árið 2023 og bikartitils ári síðar. Hollenski boltinn Sádiarabíski boltinn Liverpool FC Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Sjá meira