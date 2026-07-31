Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Valur Páll Eiríksson skrifar 31. júlí 2026 12:50 Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, gerir athugasemdir við starfshætti FIFA og segir mikla samstöðu um að standa gegn áformum þess um að hleypa einkafjárfestum að sjóðum sem fótboltasambönd heimsins eigi. Vísir/Ívar Fannar „Það er óhætt að segja að þetta hafi verið fjörug vika. Vika getur verið langur tími í fótbolta, hvort sem er innan vallar og utan,“ segir Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ. Umdeild áætlun FIFA um að hleypa fjárfestum að borðinu hjá sambandinu hefur sætt gagnrýni víða. FIFA hugðist og hyggst raunar enn ætla að setja á stokk sérstakt fjárfestingarfyrirtæki innan sambandsins sem haldi utan um viðburði þess. Selja á 20 prósent hlut í því og hleypa einkafjárfestum að borðinu. Klippa: Þorvaldur ræðir málefni FIFA Þær áætlanir hafa sætt mikilli gagnrýni. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, og Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri sambandsins, sátu neyðarfund með kollegum sínum frá öðrum landssamböndum Evrópu á vegum UEFA í gær. UEFA gaf út eftir þann fund að áætlanir FIFA væru harðlega gagnrýndar sem og starfshættir sambandsins við málið þar sem hlutaðeigandi aðilar voru ekki hafðir með í ráðum. Öll sambönd innan UEFA sammæltust um að sniðganga keppnir á vegum FIFA ef málið næði fram að ganga. Stjórn KSÍ var upplýst um stöðu mála á stjórnarfundi í morgun. „Við upplýstum stjórn um málið og fengum þeirra viðbrögð. Það var mjög góður fundur í morgun og allir sammála og styðja heilshugar ákvörðun UEFA, sem fram kom í gær,“ segir Þorvaldur. Hvernig fáið þið fyrst veður af þessu? „Við fengum eins og öll önnur lönd póst um miðja nótt í vikunni þar sem okkur eru kynntar þessar hugmyndir. Við komum af fjöllum eins og flestir aðrir,“ segir Þorvaldur. Það hefur sætt gagnrýni. Að það var ekkert samráð haft við álfusambönd eða landssambönd áður en þetta er lagt fram? „Það er það sem kemur fram af UEFA-fundinum í gær. Þessir starfshættir og upplýsingagjöf, ekki bara til okkar sambanda, líka til okkar meðlima sem sitja í stjórn FIFA sem fengu ekki heldur neinar upplýsingar,“ „Menn eru vissulega að gagnrýna upplýsingaflæðið og stjórnarhætti sem hafa viðhafist. Í þessu tilfelli að selja hluti af, það hugnast mönnum alls ekki. Menn voru heilshugar um það að stíga fast til jarðar,“ segir Þorvaldur. Engum hugnast að fá einkafjárfesta inn Afstaða KSÍ í málinu sé skýr og í línu við þá sem UEFA sendi út í gær. „KSÍ styður þessa ákvörðun alveg gjörsamlega, frá A til Ö, það sem kom fram í tilkynnigu UEFA. Við styðjum það 100 prósent, allan daginn,“ segir Þorvaldur. Starf Gianni Infantino hefur sætt mikilli gagnrýni að undanförnu vegna baktjaldamakks líkt og þessa. KSÍ hefur hingað til ekki gagnrýnt störf hans en stendur með gagnrýni UEFA. Er þetta korn sem fyllir mælinn eða er eitthvað efnislega sérstaklega við þetta mál sem kallar á þessi viðbrögð? „Í fyrsta lagi segja menn spurningamerki við það hvernig þetta er lagt fram og skýringarnar sem fylgja. Okkur knattspyrnusamböndunum hugnast ekki, að þessir fjármunir þegar FIFA heldur heimsmeistaramót og önnur mót, að þeir fjármunir eru eign knattspyrnusambandanna í heiminum. Það eru 211 þjóðir í FIFA og þetta er eign þeirra. Það hugnast náttúrulega engum að fá inn fjárfesta og missa stjórn á því,“ segir Þorvaldur. Fylgir línu UEFA hvað gagnrýni varðar Segja má að mál þetta sé hluti af stærra mynstri í því hvernig þetta samband hefur verið rekið. Sem dæmi að Sádi-Arabía fái að halda HM án útboðs á sama tíma og Sádar gera stóra styrktarsamninga við FIFA. Lise Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins, er í raun sú eina sem hefur stigið opinberlega fram og gagnrýnt FIFA. Hefur komið til greina að Þorvaldur stígi fram með svipuðum hætti? „Við skulum átta okkur á því að við erum með UEFA. UEFA er okkar talsmaður líka. Þeir hafa lagt fram yfirlýsingar og við styðjum þær. Við eigum gott samstarf við UEFA og átt gott samband við FIFA líka. En UEFA er okkar aðildarsamband sem setur svona fram og svarar og við styðjum það,“ „Ég held það sé alltaf vænlegast að við vinnum saman og svo erum við með okkar Norðurlandasamtök líka þar sem við ræðum saman. Menn reyna að vinna saman í þessu,“ segir Þorvaldur. Tónn settur til lengri tíma Hafa menn verið uggandi um hríð yfir stjórnarháttum sambandsins vegna þess sem undan er gengið? „Ég held að við sjáum hver þróunin verður á næstu dögum og vikum. En það sem var augljóst á fundi UEFA að það voru allir samstíga og mikill hugur í fólkinu. Ég held við séum að setja tóninn til lengri tíma og það er vonandi að við getum horft fram veginn og menn geti bætt sína starfshætti.“ Infantino kemur inn sem forseti FIFA á þeim forsendum að bæta starfshætti. En það virðist hafa snúist til baka síðustu ár og hann einráður. Þarf ekki taka þetta í gegn? „Hann kemur inn og gerir marga góða hluti og þróar málin. En núna kemur þessi staða upp. UEFA stendur upp og það gera fleiri. Það verður áhugavert að sjá hvernig þróunin verður, KSÍ mun fylgjast með, verða upplýstir af UEFA, vera í sambandi við aðra forseta og sjá hvernig þróunin verður.“ Er erfitt að segja nei við fimm milljarða gylliboði? „Það fer eftir því hvernig og hvaðan peningarnir koma. Við erum lítið samband sem er að keppa við stór sambönd þar sem þessi upphæð yrði 0,5 prósent fyrir þá. En við þurfum að horfa á hvaðan þeir koma,“ segir Þorvaldur. Er það ekki líka áhyggjuefni að þeir standi til boða með þessum hætti. Er ekki verið að kaupa atkvæði með því að bjóða fimm milljarða fyrir að kjósa já en ekkert fyrir að segja nei? „Það er alltaf hægt að horfa á það. En þá endurtek ég það sem ég sagði áðan. Það sem kemur til FIFA í gegnum mótin, og núna var ansi vel heppnað mót og miklir fjármunir komu inn. Það er eign þeirra sambanda, 211, en ekki FIFA. Svo það á að dreifa því til þeirra.“ Hver sérðu fyrir þér sem næstu skref? Er Infantino stætt í starfi? „Það er ótímabært að segja til um það núna. Það er margt fljótt að breytast í þessu. Við skulum sjá á næstu dögum og jafnvel vikum hvað verður. En það eru vissulega kosningar á næsta ári hjá FIFA og UEFA. Þetta er svo sem nýkomið, fundirnir í þessari viku, ég endurtek að það var ánægjulegt hversu samstíga fólk var í þessu, bæði hjá UEFA og á fundi KSÍ,“ segir Þorvaldur sem segist ekki geta svarað því hvort von sé á kosningabaráttu um forsetastólinn á ársþingi FIFA í mars næst komandi. Sem stendur er Infantino einn í framboði, en það gæti breyst. „Ég get ómögulega svarað því. Fresturinn rennur út 18. nóvember. Í dag er einn í framboði. Hvort einhver komi á móti eða ekki á ég erfitt með að segja til um.“ Kemur til greina að sniðganga leiki í haust Frestur til að kjósa um þessar umdeildu tillögur FIFA er til 19. september næstkomandi. UEFA hótaði því að sniðganga skyldi mót á vegum FIFA ef þær ná fram að ganga. Íslenska kvennalandsliðið á leiki við Króatíu í umspili fyrir HM kvenna í fótbolta í haust, sem er mót á vegum FIFA. Fari það svo að kosið verði já í þessari atkvæðagreiðslu hjá FIFA, mun Ísland þá sniðganga umspilsleiki fyrir HM kvenna í haust? „Það er klárt mál að við munum setjast niður með UEFA og það verður rætt. Menn eru voru fastir á því að þetta er til að sýna fram á það að menn eru alvarlega að mótmæla þessum sem aðferðum Infantino notar og þeim tillögum sem hann lagði fram,“ segir Þorvaldur. Viðtalið má sjá í spilaranum. KSÍ FIFA UEFA Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Fótbolti Fleiri fréttir Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Sjá meira