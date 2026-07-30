Fótbolti

Lið Kristians Nökkva tapaði viður­eigninni þrátt fyrir endur­komu

Andri Broddason skrifar
Kristian Nökkvi byrjaði leikinn gegn Ferencvaros en var tekinn af velli í hálfleik.
Kristian Nökkvi byrjaði leikinn gegn Ferencvaros en var tekinn af velli í hálfleik. Vísir

Kristian Nökkvi Hlynnsson var í byrjunarliði FC Twente þegar liðið datt úr undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta. Liðið mætti Ferencvaros frá Ungverjalandi og tapaði viðureigninni 4-3.

Fyrri leikur liðanna var spilaður í Hollandi þar sem Twente var á heimavelli. Sá leikur fór 2-1 fyrir Ferencvaros og því mátti búast við erfiðum degi í dag fyrir Kristian Nökkva og félaga.

Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir Twente þar sem Ferencvaros fékk vítaspyrnu eftir aðeins 20 mínútna leik og skoraði Toon Raemaekers úr henni. Stuttu seinna kom þó líflína fyrir Twente þegar Philippe Rommens fékk gult spjald eftir harða tæklingu á Ramiz Zerrouki. Dómari leiksins fór í skjáinn og breytti gula spjaldinu í beint rautt spjald og ungverska liðið því orðið manni færra.

Twente var í erfiðleikum með að nýta sér að vera manni fleiri og náði Ferencvaros að bæta við öðru marki á 50. mínútu leiksins. Það skoraði Lenny Joseph og virtust heimamenn sigla sigrinum þægilega heim.

Twente lagði þó ekki árar í bát og skoruðu Wout Weghorst og Lucas Vennegoor of Hesselink með stuttu millibili og leikurinn orðinn jafn. Twente þurfti þó eitt mark í viðbót til þess að jafna viðureignina og komast í framlengingu.

Það hafðist ekki og þarf Twente að sætta sig við að vera úr leik í undankeppni Evrópudeildarinnar þrátt fyrir fína endurkomu undir lok leiks.

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