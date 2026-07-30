Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Andri Broddason skrifar 30. júlí 2026 20:29 Kristian Nökkvi byrjaði leikinn gegn Ferencvaros en var tekinn af velli í hálfleik. Vísir Kristian Nökkvi Hlynnsson var í byrjunarliði FC Twente þegar liðið datt úr undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta. Liðið mætti Ferencvaros frá Ungverjalandi og tapaði viðureigninni 4-3. Fyrri leikur liðanna var spilaður í Hollandi þar sem Twente var á heimavelli. Sá leikur fór 2-1 fyrir Ferencvaros og því mátti búast við erfiðum degi í dag fyrir Kristian Nökkva og félaga. Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir Twente þar sem Ferencvaros fékk vítaspyrnu eftir aðeins 20 mínútna leik og skoraði Toon Raemaekers úr henni. Stuttu seinna kom þó líflína fyrir Twente þegar Philippe Rommens fékk gult spjald eftir harða tæklingu á Ramiz Zerrouki. Dómari leiksins fór í skjáinn og breytti gula spjaldinu í beint rautt spjald og ungverska liðið því orðið manni færra. Twente var í erfiðleikum með að nýta sér að vera manni fleiri og náði Ferencvaros að bæta við öðru marki á 50. mínútu leiksins. Það skoraði Lenny Joseph og virtust heimamenn sigla sigrinum þægilega heim. Twente lagði þó ekki árar í bát og skoruðu Wout Weghorst og Lucas Vennegoor of Hesselink með stuttu millibili og leikurinn orðinn jafn. Twente þurfti þó eitt mark í viðbót til þess að jafna viðureignina og komast í framlengingu. Það hafðist ekki og þarf Twente að sætta sig við að vera úr leik í undankeppni Evrópudeildarinnar þrátt fyrir fína endurkomu undir lok leiks. Evrópudeild UEFA Íslendingar erlendis Mest lesið Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Fótbolti Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Fótbolti Zrinjski Mostar - Valur | Erfitt verkefni Valsmanna Fótbolti Týndur í fjórtán daga Fótbolti Barnabarn Idi Amin dæmt úr leik fyrir að skalla andstæðing Sport Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Fótbolti Fleiri fréttir Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Sjá meira