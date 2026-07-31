Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. júlí 2026 12:23 Tryggvi Hrafn tók af skarið fyrir Valsmenn. Vísir/Diego Þrjú íslensk lið spiluðu í undankeppni Sambandsdeildarinnar í gærkvöld. Valur komst áfram en Stjarnan og Vestri eru úr leik. Mörkin úr öllum þremur leikjunum má finna hér fyrir neðan. Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) Tryggvi Hrafn Haraldsson og Frederik Schram voru hetjur Valsmanna í einvíginu gegn Zrinjski Mostar. Tryggvi skoraði sigurmarkið í 1-0 sigri í fyrri leiknum og skoraði svo bæði mörk Valsmanna í 2-2 jafntefli í gærkvöld. Patrick Pedersen lagði bæði mörkin upp fyrir Tryggva í gær. Frederik varði víti undir lokin og tryggði sigurinn. Klippa: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) Ilves - Stjarnan 2-1 (2-2) (5-4 í vítakeppni) Stjarnan lifði á lyginni lengi vel og skoraði algjört heppnismark, sem kom eftir skot Bjarka Haukssonar en skráist sem sjálfsmark á markmanninn Faris Krkalic. Tap varð niðurstaðan eftir vítakeppni. Klippa: Ilves - Stjarnan 2-1 (2-2) (5-4 í vítakeppni) Vestri – RFS 1-1 (2-5) Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði fyrir Vestra í gærkvöld, líkt og í fyrri leiknum. Vestri gerði jafntefli í gær en tapaði einvíginu 2-5 samanlagt. Klippa: Vestri – RFS 1-1 (2-5) Sambandsdeild Evrópu Valur Stjarnan Vestri Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Fótbolti Fleiri fréttir Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Uppgjörið: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3) | Frábær Frederik og trylltur Tryggvi Lið Kristians Nökkva tapaði viðureigninni þrátt fyrir endurkomu Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Kolbeinn og félagar komust áfram þrátt fyrir tvö vítaklúður Uppgjörið: Ilves - Stjarnan 2-1 (5-4 eftir vító) | Úr leik eftir maraþonleik í Finnlandi Gjaldþrota félag á Ítalíu sannfærði Tonali til Tottenham Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Evrópuþjóðirnar samþykktu að sniðganga HM Ancelotti segir landsliðsferli Neymar lokið Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Sjá meira