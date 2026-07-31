Fótbolti

Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Tryggvi Hrafn tók af skarið fyrir Valsmenn.
Tryggvi Hrafn tók af skarið fyrir Valsmenn. Vísir/Diego

Þrjú íslensk lið spiluðu í undankeppni Sambandsdeildarinnar í gærkvöld. Valur komst áfram en Stjarnan og Vestri eru úr leik. Mörkin úr öllum þremur leikjunum má finna hér fyrir neðan.

Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3)

Tryggvi Hrafn Haraldsson og Frederik Schram voru hetjur Valsmanna í einvíginu gegn Zrinjski Mostar. Tryggvi skoraði sigurmarkið í 1-0 sigri í fyrri leiknum og skoraði svo bæði mörk Valsmanna í 2-2 jafntefli í gærkvöld. Patrick Pedersen lagði bæði mörkin upp fyrir Tryggva í gær. Frederik varði víti undir lokin og tryggði sigurinn.

Klippa: Zrinjski Mostar - Valur 2-2 (2-3)

Ilves - Stjarnan 2-1 (2-2) (5-4 í vítakeppni)

Stjarnan lifði á lyginni lengi vel og skoraði algjört heppnismark, sem kom eftir skot Bjarka Haukssonar en skráist sem sjálfsmark á markmanninn Faris Krkalic. Tap varð niðurstaðan eftir vítakeppni.

Klippa: Ilves - Stjarnan 2-1 (2-2) (5-4 í vítakeppni)

Vestri – RFS 1-1 (2-5)

Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði fyrir Vestra í gærkvöld, líkt og í fyrri leiknum. Vestri gerði jafntefli í gær en tapaði einvíginu 2-5 samanlagt.

Klippa: Vestri – RFS 1-1 (2-5)
Sambandsdeild Evrópu Valur Stjarnan Vestri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið