Hver á að vera í miðri vörn Englendinga í leiknum á móti Noregi í kvöld? Sumir stuðningsmenn enska landsliðsins vilja sjá einn ákveðinn mann fá sinn fyrsta byrjunarliðsleik á þessu HM í þessum mikilvæga leik.
Norðmaðurinn Erling Braut Haaland hefur skorað sjö mörk í fyrstu fjórum leikjum sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og í kvöld mun enska landsliðið reyna að stöðva hann til að komast í undanúrslitin.
Fróðir menn hafa bent á það að Englendingar eigi ás uppi í erminni þegar kemur að þessum stóra og stæðilega Norðmanni.
View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)
A post shared by SPORTbible (@sportbible)
Arsenal-miðvörðurinn Gabriel réð ekki við Haaland í sextán liða úrslitunum þar sem Haaland skoraði bæði mörkin í sigri á Brasilíumönnum.
Haaland skoraði líka sigurmarkið á móti Fílabeinsströndinni og tvö mörk í sigurleikjum á Írak og Senegal.
Stuðningsmenn Englands telja Dan Burn hins vegar vera fullkominn kost til að mæta Erling Haaland í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Noregi á laugardag, í kjölfar frétta um að þátttaka Marc Guehi í leiknum sé í mikilli óvissu.
Gabriel er í hópi bestu miðvarða heims en Haaland er með átta mörk og tvær stoðsendingar í níu leikjum á móti honum.
Haaland er hins vegar aðeins með eitt mark og enga stoðsendingu í átta leikjum á móti hinum stóra Dan Burn hjá Newcastle. Umræddir stuðningsmenn trúa því að enska landsliðið eigi einmitt „kryptonite-ið" hans Haaland í sínum HM-hóp.
View this post on Instagram A post shared by Pengamat Liga Inggris (@pengamatligainggris)
A post shared by Pengamat Liga Inggris (@pengamatligainggris)