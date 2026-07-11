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laugardagur 11. júlí 2026
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Veitingastaðir
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Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
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Fótbolti
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Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
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