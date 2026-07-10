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föstudagur 10. júlí 2026
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Fasteignamarkaður
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
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Samkvæmislífið
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Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
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Samhengið með Sif
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Leikjavísir
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Fótbolti
María að gera Þóri að afa
Fótbolti
„Eitthvað sem maður verður að læra af honum“
Handbolti
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