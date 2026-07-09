„Þetta er ekki í samræmi við mín samtöl, meðal annars við Hollendinga og mína kollega. Ég spái því að þetta verði ekki síðasta fréttin sem Morgunblaðið flytur með þessum hætti.“
Þetta segir utanríkisráðherra sem segir orð forsætisráðherra Hollands um að Ísland verði að gangast undir sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins til að öðlast aðild ekki í samræmi við samtöl þeirra á milli. Hún gefur lítið fyrir umfjöllun Morgunblaðsins.
Í umfjöllun Morgunblaðsins kemur fram að ríki sem gangi í Evrópusambandið verði að lúta sameiginlegri sjávarútvegsstefnu sambandsins. Þetta er byggt á svörum Rob Jetten forsætisráðherra Hollands við fyrirspurn hollensk þingmanns, Michiel Hoogeveen, í umræðum í neðri deild hollenska þingsins sem fóru fram 16. júní
Umræddur þingmaður vakti athygli á ummælum Costas Kadis, sjávarútvegsstjóra ESB, um mögulega undanþágu Íslands frá stefnunni. Kadis hefur sagst vera opinn fyrir sérlausnum vegna Íslands. Þingmaðurinn spurði Jetten hvort stefna Hollands væri sú að ef ríki vildi aðild að ESB þyrfti það að undirgangast sjávarútvegsstefnuna, sem Jetten jánkaði.
Guðlaugur Þór Þórðarson deildi myndskeiði af umræðunni á Facebook-síðu sinni. Í lok myndskeiðsins má heyra forsætisráðherra jánka.
„Rétt, já,“ sagði forsætisráðherra Hollands. Michiel Hoogeveen, þingmaðurinn sem gekk á forsætisráðherra Hollands, er úr röðum JA21-flokksins og sat um tíma á Evrópuþinginu fyrir hönd Samtaka evrópskra íhaldsmanna og umbótasinna (ECR) sem Miðflokkurinn er nú orðinn fullgildur meðlimur að.
Þess ber að geta að það er ekki í valdi sjávarútvegsstjóra ESB að veita Íslandi einhliða undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni heldur þarf hvert og eitt ríki sambandsins að samþykkja aðildarsamning.
Þorgerður Katrín utanríkisráðherra segir að ekki komi til greina að veita afslátt af kröfu Íslands um undanþágu og segir orð forsætisráðherra Hollands ekki í samræmi við hennar samtöl við hann.
„Þá eru markmið okkar Íslendinga varðandi fiskveiðistjórnunarmál alveg skýr, að við Íslendingar höfum yfirráð yfir okkar fiskveiðiauðlindum og fiskveiðistjórnun, alveg skýrt.“
Hún ítrekar að kosningarnar í ágúst snúist um hvort hefja eigi aðildarviðræður við ESB á nýjan leik og ef það yrði samþykkt færu samningaviðræður í hönd.
„Þetta hefur komið fram hjá fiskveiðistjóra Evrópusambandsins og í rauninni líka við mína kollega hvort sem það er frá Þýskalandi, Spáni, Írlandi, Slóvakíu og ég get nefnt þá miklu, miklu fleiri. Ég held að við þurfum að taka allar þessar vangaveltur út af borðinu, ég legg áherslu á að það komi fram, hvort sem það eru vangaveltur blaðamanna Morgunblaðsins eða erlendra þingmanna, því það er hægt að semja.“
Hún setur spurningamerki við umfjöllun Morgunblaðsins.
„Það kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu. Ég spyr mig af hverju þessi hagsmunaöfl vilja gera allt til þess að koma í veg fyrir að íslenska þjóðin fái að sjá samning. Morgunblaðið er yfirlýst á móti því að Íslendingar fái að sjá samning. Blaðamenn blaðsins hafa margítrekað sagt það og vilja að þjóðin viti það og þá skulum við bara meðtaka þau skilaboð, með þeim hætti sem þau koma.“
Hún segir að þetta hafi borið á góma á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem fór fram í Ankara í Tyrklandi í gær og í fyrradag.
„Þar var ýmislegt rætt, meðal annars þetta, þá er alveg skýrt að það er alltaf verið að undirstrika að þetta séu samningaviðræður og fólk er pínu undrandi á því að það skuli vera hreyfing sem að sé í rauninni beinlínis að beita sér gegn því að Ísland fari í samningaviðræður. Og auðvitað spyr ég sjálfa mig, hvað óttast slík öfl? Þannig að ég vil bara að íslensk þjóð fái staðreyndir á borðið, sannleikann á borðið. En ekki vangaveltur frá sérhagsmunaöflum,“ segir Þorgerður og bætir við:
„Þetta snýst fyrst og síðast um Ísland og hvað við getum gert fyrir Ísland, fyrir okkar kynslóð en ekki síst komandi kynslóðir.“