Lag Gunnars og Davíðs hljómar þegar hringt er í borgina

Frá því um miðjan maí hafa þeir sem bíða eftir að ná sambandi við þjónusturáðgjafa Reykjavíkur heyrt lög í stað í hefðbundinnar biðtónlistar. Tvö lög urðu fyrir valinu og óhætt er að fullyrða að þau eigi vel við. Það eru Við Reykjavíkurtjörn, lag Gunnars Þórðarsonar við texta Davíðs Oddssonar, og Fröken Reykjavík, lag Jóns Múla Árnasonar við texta Jónasar Árnasonar, bróður hans.
Fréttastofa átti erindi við Reykjavíkurborg í morgun og var bent á að heyra í þjónustuverinu. Þá tók við hefðbundin bið en hún var þó aðeins frábrugðin biðinni síðast þegar blaðamaður hringdi. Í stað hefðbundinar biðtónlistar, sem einnig mætti kalla lyftutónlist, hljómaði Við Reykjavíkurtjörn.
Blaðamaður velti þá fyrir sér ástæðunni fyrir breytingunni, hvort hún tengdist ef til vill andlátum höfunda lags og texta eða jafnvel valdatöku Sjálfstæðismanna í borginni.
Miðað við svar borgarinnar við fyrirspurn Vísis vegna breytingarinnar tengist hún engu ofangreindu. Þar segir að frá ársbyrjun 2026 hafi stjórnendur í framlínu Reykjavíkurborgar unnið að því að bæta upplifun þeirra sem bíða eftir að ná sambandi við þjónusturáðgjafa. Í því samhengi hafi verið ákveðið að taka upp tónlist á biðlínu í stað hefðbundinnar biðtónlistar.
Samningur um notkun tónlistar á biðlínum hafi verið gerður við STEF 29. apríl 2026. Þegar samningur og tæknileg útfærsla lágu fyrir, um miðjan maí 2026, hafi lögin Við Reykjavíkurtjörn og Fröken Reykjavík verið tekin í notkun á reynslutímabili.
Framlína Reykjavíkur greiði árgjald fyrir notkun íslenskrar tónlistar í biðtónum á símalínum. Gjaldið nemi 80.659 krónum til STEFs og 48.396 krónum til SFH (Sambands flytjenda og hljómplötuframleiðenda), eða samtals 129.055 krónum á ári.